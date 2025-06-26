В Сербии задержали шестерых человек по подозрению в подготовке переворота
- 26.06.2025, 4:09
Что известно.
Министерство внутренних дел Сербии в четверг объявило о задержании шестерых человек по подозрению в планировании «насильственной смены власти» в стране.
Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».
По данным сербского МВД, шестеро подозреваемых 21 июня встретились «с целью планирования насильственной смены правительства в Республике Сербия».
Среди прочего, они планировали нападения на представителей государственных органов, сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственное вторжение в здание правительства Сербии и других учреждений.
Также Министерство внутренних дел Сербии заявляет, что задержанные планировали напасть на несколько провластных СМИ.
Прокуратура Белграда отдельно заявила, что у одного из подозреваемых был найден пистолет с магазином на семь патронов и заводская коробка с 25 патронами. У другого арестованного, по данным полиции, нашли арбалет.
По данным «Радио Свобода», один из задержанных – Новица Антич, бывший президент Военного союза Сербии, которого западные спецслужбы считают российским агентом.
Сербские власти до этого не раз заявляли о попытках подготовки «государственного переворота» в стране, которые связывали с масштабными антиправительственными протестами студентов.