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В Сербии задержали шестерых человек по подозрению в подготовке переворота

  • 26.06.2025, 4:09
В Сербии задержали шестерых человек по подозрению в подготовке переворота

Что известно.

Министерство внутренних дел Сербии в четверг объявило о задержании шестерых человек по подозрению в планировании «насильственной смены власти» в стране.

Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

По данным сербского МВД, шестеро подозреваемых 21 июня встретились «с целью планирования насильственной смены правительства в Республике Сербия».

Среди прочего, они планировали нападения на представителей государственных органов, сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственное вторжение в здание правительства Сербии и других учреждений.

Также Министерство внутренних дел Сербии заявляет, что задержанные планировали напасть на несколько провластных СМИ.

Прокуратура Белграда отдельно заявила, что у одного из подозреваемых был найден пистолет с магазином на семь патронов и заводская коробка с 25 патронами. У другого арестованного, по данным полиции, нашли арбалет.

По данным «Радио Свобода», один из задержанных – Новица Антич, бывший президент Военного союза Сербии, которого западные спецслужбы считают российским агентом.

Сербские власти до этого не раз заявляли о попытках подготовки «государственного переворота» в стране, которые связывали с масштабными антиправительственными протестами студентов.

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