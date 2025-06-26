Москву и Московскую область атаковали дроны
- 26.06.2025, 7:37
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В столице РФ раздались взрывы.
Взрывы в Москве прогремели в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и в Подмосковье.
«Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московское в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов», - пишут росСМИ.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.
Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта «Внуково» - там объявили план «Ковер». Его объявляют, когда есть угроза с воздуха.