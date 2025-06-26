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Москву и Московскую область атаковали дроны

  • 26.06.2025, 7:37
  • 1,364
Москву и Московскую область атаковали дроны

В столице РФ раздались взрывы.

Взрывы в Москве прогремели в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и в Подмосковье.

«Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московское в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов», - пишут росСМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.

Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта «Внуково» - там объявили план «Ковер». Его объявляют, когда есть угроза с воздуха.

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