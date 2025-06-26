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Трамп заинтриговал «важной пресс-конференцией» шефа Пентагона

  • 26.06.2025, 7:49
Трамп заинтриговал «важной пресс-конференцией» шефа Пентагона
Пит Хегсет

Пресс-конференция будет «интересной и убедительной».

Министр обороны США Пит Хегсет проведет «важную пресс-конференцию» об американских ударах по Ирану. Она состоится 26 июня.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Министр обороны (войны!) Пит Хегсет вместе с представителями военных сил завтра в 8 утра по восточному времени (в 15:00 по минскому времени) проведет важную пресс-конференцию в Пентагоне, чтобы отстоять достоинство наших великих американских пилотов», - написал Трампа.

Он снова обвинил издания CNN и The Failing New York Times в том, что те распространили фейковые новости о том, что якобы ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена.

«Пресс-конференция будет интересной и убедительной. Наслаждайтесь!» - добавил американский президент.

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