Зеленский в шутку ответил, что Европа должна сделать для Украины 26.06.2025, 7:54

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Ключ к победе - это не только военная или финансовая поддержка.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что должна сделать Европа, чтобы помочь Украине победить. Глава государства упомянул президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время заседания ПАСЕ.

Зеленский отметил, что ключ к украинской победе - это не только военная или финансовая поддержка, а стратегическое единство всего демократического мира, в частности между ЕС и США.

«Вы знаете президента Трампа? Нам нужны прочные связи с ним. Нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами, и тогда мы победим», - сказал Зеленский, вызвав улыбки в зале.

Отметим, что Владимир Зеленский уже не впервые подчеркивает важность трансатлантического единства в борьбе с агрессией РФ.

Особое внимание президент Украины обратил на необходимость более жестких санкций против России, подчеркнув, что Запад должен действовать решительно:

«Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет», - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготавливать такое количество вооружения, которое ежедневно запускается по украинским городам. Он призвал мир не просто не помогать врагу - а активно блокировать его военную машину.

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