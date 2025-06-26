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В ISW раскрыли планы Путина относительно НАТО

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  • 26.06.2025, 8:16
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В ISW раскрыли планы Путина относительно НАТО

Аналитики указали на важный нюанс.

Страна-агрессор Россия может проводить подготовку к новому вооруженному конфликту. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что РФ может напасть на одну из стран-членов НАТО. К такому выводу пришли аналитики после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Трамп считает, что Путина интересуют не только территории Украины. При этом американский президент назвал ошибкой вторжение России в Украину в 2022 году.

На фоне этих заявлений в ISW подтвердили, что РФ во главе с Путиным действительно готовится к возможной будущей конфронтации с НАТО. Оценки аналитиков свидетельствуют о создании условий и для потенциальной агрессии против стран, ранее входивших в состав СССР, а сейчас не являющихся членами Альянса.

Важным нюансом является и то, что Кремль использует ту же риторику относительно вероятного нападения на страны НАТО, что и в 2022 году, перед полномасштабным вторжением в Украину.

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