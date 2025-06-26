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В России газ взорвался в третьей многоэтажке за неделю

  • 26.06.2025, 8:26
В России газ взорвался в третьей многоэтажке за неделю

Есть жертвы.

В городе Ивделе Свердловской области РФ в ночь на 26 июня в квартире пятиэтажного дома взорвался газовый баллон. «Возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина», — сообщил представитель регионального управления МВД Валерий Горелых. Еще семь человек пострадали, четверо из них были госпитализированы, уточнили e1.ru в департаменте информационной политики региона.

Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. В квартире, в которой взорвался газ, обрушилось перекрытие, повреждена одна из стен, отметил Горелых. По его словам, случившееся носит бытовой характер и не связано с проявлениями «насильственного криминала». Из поврежденного дома эвакуировали 29 человек, в том числе восемь детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в региональном управлении СК РФ. Глава муниципалитета ввел режим ЧС. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

До этого, 22 июня, бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в городе Серов Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших. Один из них получил ожоги 63% тела. Остальные отделались ушибами и ссадинами. В результате взрыва были повреждены конструкции дома и чердака. Специалисты доложили, что жалоб от жильцов дома на запах газа или проблемы с вытяжкой не поступало. Проверки коммуникаций проводились в феврале и мае 2025 года.

Также 22 июня газ из баллона взорвался в девятиэтажном жилом доме на севере Москвы. В результате загорелся первый этаж. Спасатели МЧС обнаружили «в очаге пожара» одного погибшего. Столичный Депздрав сообщал о четырех пострадавших: двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, а еще двоим оказали помощь на месте. Двадцать жильцов дома были эвакуированы. По данным московской прокуратуры, одна квартира на первом этаже выгорела полностью, другая — частично. Взрыв разрушил межквартирную перегородку.

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