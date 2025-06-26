закрыть
26 июня 2025, четверг, 8:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко ждет новый позор

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 26.06.2025, 8:32
  • 1,026
Лукашенко ждет новый позор

Картофельного было мало.

Правительство с подачи МАРТ намерено ввести изменения в работу рынков. Речь в том числе идет о более строгом контроле за соблюдением законодательства по ценам.

Как отмечает «Зеркало», в случае осуществления инициативы продавцы должны будут иметь документ, «обосновывающий расчет розничных цен на товары, стоимость которых регулируется путем установления предельных торговых надбавок».

Администрацию рынков обяжут ежедневно проверять наличие необходимых документов у продавцов, следить за тем, чтобы они соблюдали установленные цены. А также размещать информацию о регулируемых государством ценах на товары.

Завышение цен на товары два раза и больше на протяжении года, среди прочего, может послужить поводом для расторжения договора с продавцом о предоставлении торгового места.

Причина, по которой власти решили взяться за рынки, очевидна: продукты после вынужденного послабления заметно подорожали.

О чем, собственно, независимые эксперты предупреждали на протяжении всего времени, что длился «уникальный» эксперимент по обузданию цен. Тот самый эксперимент, который благословил лично Лукашенко.

Чем это все закончится, также не является загадкой — нас ждет очередной поход по старым граблям. Словно чиновникам мало было всех этих позорных проблем с дефицитом картофеля и борщевого набора, а также унизительного возврата к закупкам овощей и фруктов у «недружественных» стран.

Игры с ценами уже нанесли урон белорусской торговле. И ничто не указывает на то, что попытка «нормализовать» работу рынков закончится как-то иначе.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина