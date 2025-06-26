Лукашенко ждет новый позор Артем Синицын, «Салідарнасць»

26.06.2025, 8:32

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Картофельного было мало.

Правительство с подачи МАРТ намерено ввести изменения в работу рынков. Речь в том числе идет о более строгом контроле за соблюдением законодательства по ценам.

Как отмечает «Зеркало», в случае осуществления инициативы продавцы должны будут иметь документ, «обосновывающий расчет розничных цен на товары, стоимость которых регулируется путем установления предельных торговых надбавок».

Администрацию рынков обяжут ежедневно проверять наличие необходимых документов у продавцов, следить за тем, чтобы они соблюдали установленные цены. А также размещать информацию о регулируемых государством ценах на товары.

Завышение цен на товары два раза и больше на протяжении года, среди прочего, может послужить поводом для расторжения договора с продавцом о предоставлении торгового места.

Причина, по которой власти решили взяться за рынки, очевидна: продукты после вынужденного послабления заметно подорожали.

О чем, собственно, независимые эксперты предупреждали на протяжении всего времени, что длился «уникальный» эксперимент по обузданию цен. Тот самый эксперимент, который благословил лично Лукашенко.

Чем это все закончится, также не является загадкой — нас ждет очередной поход по старым граблям. Словно чиновникам мало было всех этих позорных проблем с дефицитом картофеля и борщевого набора, а также унизительного возврата к закупкам овощей и фруктов у «недружественных» стран.

Игры с ценами уже нанесли урон белорусской торговле. И ничто не указывает на то, что попытка «нормализовать» работу рынков закончится как-то иначе.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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