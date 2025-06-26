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В США тайно прилетел правительственный самолет России

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  • 26.06.2025, 8:36
  • 7,258
В США тайно прилетел правительственный самолет России
Фото: planespotters.net

Пока неизвестно, кто находится на борту.

В США приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты Америки не сообщалось.

Как свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, российский правительственный самолет с бортовым номером RA-96018 вылетел из Москвы, приземлился в Санкт-Петербурге, а уже потом полетел в США.

Сервис зафиксировал, что борт сел в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке 25 июня в 15:27 по местному времени (22:27 по Минску). Через несколько часов самолет улетел в Вашингтон, где приземлился в 20:56 того же дня (то есть 03:56 26 июня по Минску). Неизвестно, кто находится на борту.

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