В США тайно прилетел правительственный самолет России

В США тайно прилетел правительственный самолет России2
- 26.06.2025, 8:36
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Пока неизвестно, кто находится на борту.
В США приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты Америки не сообщалось.
Как свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, российский правительственный самолет с бортовым номером RA-96018 вылетел из Москвы, приземлился в Санкт-Петербурге, а уже потом полетел в США.
Сервис зафиксировал, что борт сел в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке 25 июня в 15:27 по местному времени (22:27 по Минску). Через несколько часов самолет улетел в Вашингтон, где приземлился в 20:56 того же дня (то есть 03:56 26 июня по Минску). Неизвестно, кто находится на борту.