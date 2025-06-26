Мелони обратилась к Трампу с призывом по войне в Украине

Мелони обратилась к Трампу с призывом по войне в Украине2
- 26.06.2025, 8:43
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Между политиками состоялся долгий разговор на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решимость, которую Соединенные Штаты Америки продемонстрировали в отношении войны между Ираном и Израилем, должна быть проявлена в отношении Украины и Газы.
Такое заявление она сделала во время общения с представителями прессы после саммита НАТО. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
«Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть использована и для двух других соглашений о прекращении огня – в Украине и в Газе», – подчеркнула Мелони.
Итальянский премьер также добавила, что ситуация в секторе Газа является нестабильной.
Издание отмечало, что между Трампом и Мелони состоялся долгий разговор, когда они сидели рядом на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге. По данным источников, политики говорили об основных международных вопросах, включая последние события на Ближнем Востоке.