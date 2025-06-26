Мелони обратилась к Трампу с призывом по войне в Украине 2 26.06.2025, 8:43

2,834

Между политиками состоялся долгий разговор на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решимость, которую Соединенные Штаты Америки продемонстрировали в отношении войны между Ираном и Израилем, должна быть проявлена в отношении Украины и Газы.

Такое заявление она сделала во время общения с представителями прессы после саммита НАТО. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

«Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть использована и для двух других соглашений о прекращении огня – в Украине и в Газе», – подчеркнула Мелони.

Итальянский премьер также добавила, что ситуация в секторе Газа является нестабильной.

Издание отмечало, что между Трампом и Мелони состоялся долгий разговор, когда они сидели рядом на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге. По данным источников, политики говорили об основных международных вопросах, включая последние события на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com