закрыть
26 июня 2025, четверг, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мелони обратилась к Трампу с призывом по войне в Украине

2
  • 26.06.2025, 8:43
  • 2,834
Мелони обратилась к Трампу с призывом по войне в Украине

Между политиками состоялся долгий разговор на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решимость, которую Соединенные Штаты Америки продемонстрировали в отношении войны между Ираном и Израилем, должна быть проявлена в отношении Украины и Газы.

Такое заявление она сделала во время общения с представителями прессы после саммита НАТО. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

«Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть использована и для двух других соглашений о прекращении огня – в Украине и в Газе», – подчеркнула Мелони.

Итальянский премьер также добавила, что ситуация в секторе Газа является нестабильной.

Издание отмечало, что между Трампом и Мелони состоялся долгий разговор, когда они сидели рядом на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге. По данным источников, политики говорили об основных международных вопросах, включая последние события на Ближнем Востоке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина