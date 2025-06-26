«Один стол может стоить и 2800 рублей» 26.06.2025, 8:52

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Белорус научился зарабатывать деньги в дедовском сарае.

Три года назад Виталий Супранович жил как и многие другие: ездил на работу, ремонтировал дом, крутил фасады и собирал баню. Но однажды наткнулся в интернете на стол с эпоксидной смолой — и решил попробовать сделать такой же. Теперь он варит подстолья, заливает доски, шлифует ясень и продает красивую мебель, пишет «Онлайнер».

Увидел «стол-реку» в интернете — и понеслось

Виталию 39 лет. Живет он в деревне Рабунь и уже третий год занимается столами из эпоксидной смолы. До этого прошел классический путь: стройка, стройка и еще раз стройка. При этом руки у него, как говорится, на месте: сам перестроил родительский дом, облагородил участок, обновил баню. Учился парень, к слову, на сварщика, так что металлические ножки к столам варит сам.

В 2021 году Виталий наткнулся в интернете на изделия из эпоксидной смолы и захотел попробовать сделать что-то похожее. Тогда все только начиналось, и умения работать со смолой у него не было. Так что познавал азы наш герой в свободное от работы время. Первым изделием стали не столы, а деревянные часы.

— Я сперва все для себя делал — и часы, и столы. Ну, просто чтобы было что показать. На участке много чего из смолы стоит, в доме тоже. Дизайн придумываю сам. Ну как придумываю… Полежу, подумаю, в голове как-то мысли сами крутятся. Я не рисую, не черчу — просто прихожу в мастерскую, смотрю на спил, и идеи рождаются как-то сами собой.

Как только появилось чем похвастаться, Виталий пошел в Instagram — рекламировать столы, часы и прочие рукотворные изделия. Сначала все шло бодро: лайки капали, заказы шли. Но радость была недолгой: заказов оказалось больше, чем рук, а работников, кроме этих самых рук, в мастерской нет.

— Чтобы реклама реально работала, надо вкладывать 600—700 рублей в месяц — тогда и заказы, и клиенты будут. Только я же один работаю, мне нет смысла брать заказы на несколько месяцев вперед, чтобы очередь стояла. Больше всего мне нравится работать через сарафанное радио, когда клиент уже где-то увидел мое изделие и ему не нужно долго объяснять, что он покупает.

Если вы думаете, что такие столы можно делать только на заводах с дорогим оборудованием или хотя бы в просторной мастерской с вытяжками и промышленными станками, не тут-то было.

Из свинарника сделал мастерскую

С первого взгляда понятно: в эту мастерскую строительные нормы не заглядывали с шестидесятых, если вообще когда-либо заглядывали. Перед вами не цех и не шоурум — это бывший сарай, где когда-то хрюкали свиньи и неслись куры. Сейчас здесь рабочее место Виталия, где он пилит и шлифует мебель.

Потолки низкие, не поприветствовать балку лбом почти невозможно. Здесь стены из старых бревен, розетки, видавшие динозавров, тусклый свет, а по всему периметру разбрелись инструменты.

Отдельное помещение затянуто пленкой — это импровизированная покрасочная. Вентиляция? Тоже есть — через щели в стенах и открытую дверь.

Сама заливка проходит не в мастерской — для этого Виталий выделил отдельную комнату прямо в доме. Раньше здесь, может, и стояла кровать, а теперь — столы, доски, банки со смолой и печка для поддержания нужной температуры. В помещении жарко, пахнет деревом и эпоксидкой, но, по словам Виталия, так и должно быть.

— Процесс сам по себе не быстрый. Я обычно рассчитываю, что от заказа до готового изделия уходит дней десять. Хотя сама смола, если толстый слой, застывает за трое суток. Но это при условии, что температура в помещении не ниже 20 градусов. Зимой, например, если холодно, она мутнеет, поэтому за температурой нужно следить.

— Не воняет?

— Воняет. Но я в респираторе и окна открываю, когда работаю. В дом не тянет. За годы тут прошли десятки заливок. Кто-то скажет, что тесно, но зато все под рукой. В сарае такого качества заливки я бы никогда не добился: там и пыль, и мошкара может залезть.

Комната узкая, заставлена столами, на которых доски, формы, банки и пресс в виде гири. На подоконнике торчит газовая горелка, а под столом — пластиковая защита от возможных протечек.

— Когда только начинал, помню, спил был, с трещиной внутри. Я залил туда смолу, думал, что нормально будет держать, а она вся вытекла. Тогда и понял: смола-то круче воды, она не просто капает, а прям выдавливается наружу. Поэтому силиконить каркас вокруг нужно обязательно. Без этого вообще никак.

Другой раз уже с опытом заливал — клеем плохо взялся каркас, отщелкнул ночью, а к утру вся смола на пол вытекла. Казалось бы, делаю не первый раз, а вот на тебе. Сейчас уже знаю: надо хорошо все проклеивать, герметизировать. А еще — грунтовать. Потому что дерево, особенно дуб, впитывает смолу. Если не прогрунтовал, то начинают пузырьки лезть. Они вылезают, вылезают, а потом застывают прямо внутри. И, если не уследишь, изделие идет в брак.

Стол из ясеня может стоить 2800 рублей

Теперь, когда мы разобрались с условиями, в которых рождаются эти столы, самое время перейти к себестоимости.

— Килограмм смолы стоит около 35 рублей. Надо ее немало, плюс за доставку из соседней страны нужно заплатить в среднем рублей 400. На один стол средних размеров уходит 4 кило смолы, а иногда и больше.

Работаю в основном с дубом и ясенем. Дуб, конечно, дорогой, куб стоит $1400, ясень — где-то $700. Но я же в деревне живу, знаю, где что происходит. Бывает, дерево упало — мне звонят: «Виталик, заезжай забери». Приехал, посмотрел — если подходит, беру. С местными так и договариваюсь, без посредников. А если покупать уже подготовленное, пиленое, там совсем другие затраты — $250—300 за доску. Добавьте сюда время работы — вот и вся себестоимость.

Столы у Виталия стоят по-разному — в зависимости от размера, дизайна и используемой древесины. К примеру, большой стол с массивом ясеня и заливкой из смолы может стоить около 2800 рублей. Бывает и дороже, если используется дорогая смола или сложная фурнитура.

Наш герой трудится по старому принципу: «что нужно, то и сделаем». Сейчас он мастерит столы, часы, скамейки, табуретки — в общем, все, что пожелает заказчик.

— Были даже заказы со вставками из гильз, и столик с бутылочками айтишник один брал — хотел необычный дизайн. Еще, бывало, с костями или шишками просили изделия. В общем, чего я только ни заливал.

— Неужели эпоксидка все еще в моде?

— Да, мода на «столы-реки» потихоньку проходит, сейчас все чаще запрос на мебель из массива. Смолу туда по чуть-чуть добавляют или вовсе обходятся без нее, делая основной упор на дерево.

Покупают изделия в основном для квартир, реже — на дачу.

— Клиенты бывают разные: кто-то сразу знает, чего хочет, а кто-то просто вопросы несколько дней задает и пропадает. Была одна девушка, заказала стол: хочу, говорит, в бронзовом цвете. Ну, я сделал, все как договаривались, сбрасываю фото, а она смотрит и говорит: «Я думала, бронза будет другой…» Потом: «Можно перекрасить?» Еще десять звонков, перекрасок, споров, туда-сюда — в итоге она передумала. А я же без предоплаты тогда работал, и стол остался у меня.

— Какие вложения нужны на старте, чтобы заняться похожим делом?

— Если начинать с нуля, ну, чтобы нормально все было: инструмент, место, материалы, — то $10 тыс. хватит. На эти деньги можно купить пилу, шлифмашинку, сварку, заливку, смолу, материалы и расходников понемногу. Но даже тогда деньги уходят сразу. Тут нет такого, что можно прям заработать. Ты сделал что-то, продал, а на прибыль снова закупаешь материалы.

То есть это не пассивный доход, а ежедневная работа руками. Сам все делаешь: и заливаешь, и шлифуешь, и красишь, и варишь. Если работать одному, как я, то особо не разбогатеешь. Да и заказов то густо, то пусто: иногда в сезон полная тишина, потом раз — и всем столы нужны. Нестабильно.

— Не думали масштабироваться?

— Чтобы масштабироваться, нужны люди — а где их взять? Тут из пяти человек один может чем-то помочь, и то только доску поднять. А мне нужен кто-то, кто и делать умеет, и думать, — таких здесь нет. Если из Минска специалиста тянуть — это уже дорого. Самому в столицу — тоже: надо помещение снимать и перевозить все туда, а там аренда бешеная. Одному в этом деле сложно, поэтому я делаю потихоньку, для себя. Параллельно приходится работать, на одних столах сыт не будешь.

Свое дело Виталий бизнесом не называет, для него это скорее хобби, которое приносит приятный бонус к основной зарплате. Жить только на «реках» у него не получается, поэтому работу в мастерской он совмещает с основной занятостью в Минске. Но и отказываться от столярного дела не собирается: мастерская, заливка, шлифовка, покраска — все это стало частью повседневной жизни. Говорит, что просто не может сидеть без дела, а если заодно и стол продаст, так вообще хорошо.

— Со временем хочу ассортимент расширить. Сейчас в основном столы делаю, но хочется чего-то нового: подставки, лавки, может, светильники. Что руками делается, все интересно. Главное, чтобы не сидеть без дела и было куда энергию девать.

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