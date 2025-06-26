закрыть
26 июня 2025, четверг, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: На саммите НАТО в Гааге наступил переломный момент

  • 26.06.2025, 9:06
  • 2,412
FT: На саммите НАТО в Гааге наступил переломный момент
Фото: Reuters

Трамп меняет тон в отношении Путина и Зеленского.

Трамп немного изменил свою позицию в отношении РФ и Украины после встречи с Зеленским в Гааге. После общения с президентом Украины глава Белого дома назвал Зеленского «очень приятным». При этом Трамп изменил позицию по отношению к РФ. Путин должен прекратить войну, так как ежедневно гибнут люди, заявил президент США, сообщает Financial Times.

Источник пишет, что Трамп очень долго не мог определиться в своих отношениях к лидерам РФ и Украины.

Особенно неприятным событием стала перепалка между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Во время своего второго президентского срока Трамп изначально дал понять, что хочет наладить отношения с Путиным и искренне верил, якобы тот готов сесть за стол переговоров.

Уже во время саммита НАТО Трамп дал понять, что война в Украине выходит из-под контроля. Зеленский описал свой разговор с Трампом как «длительный и содержательный».

Трамп же назвал встречу «приятной», но не говорил, что они поднимали тему прекращения огня в Украине. В ходе общения с прессой Трамп пообещал провести очередной телефонный разговор с Путиным, чтобы попробовать в очередной раз остановить войну.

Общение Трампа и Зеленского происходило на фоне летнего наступления ВС РФ. Директор Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что по итогам весны 2025 года Кремль запустил столько дронов-камикадзе по Украине, сколько не запускал за все время войны.

Только в июне было запущено 4342 дрона-камикадзе. Также оккупанты впервые с ноября 2025 года стали быстрыми темпами продвигаться по суше в попытке захватить Покровск и Константиновку.

На фоне этих боев Зеленский призвал Трампа продать Украине системы Patriot и ракеты. В Белом доме пока не дали четкого ответа на запрос Киева.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина