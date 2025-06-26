FT: На саммите НАТО в Гааге наступил переломный момент 26.06.2025, 9:06

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Фото: Reuters

Трамп меняет тон в отношении Путина и Зеленского.

Трамп немного изменил свою позицию в отношении РФ и Украины после встречи с Зеленским в Гааге. После общения с президентом Украины глава Белого дома назвал Зеленского «очень приятным». При этом Трамп изменил позицию по отношению к РФ. Путин должен прекратить войну, так как ежедневно гибнут люди, заявил президент США, сообщает Financial Times.

Источник пишет, что Трамп очень долго не мог определиться в своих отношениях к лидерам РФ и Украины.

Особенно неприятным событием стала перепалка между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Во время своего второго президентского срока Трамп изначально дал понять, что хочет наладить отношения с Путиным и искренне верил, якобы тот готов сесть за стол переговоров.

Уже во время саммита НАТО Трамп дал понять, что война в Украине выходит из-под контроля. Зеленский описал свой разговор с Трампом как «длительный и содержательный».

Трамп же назвал встречу «приятной», но не говорил, что они поднимали тему прекращения огня в Украине. В ходе общения с прессой Трамп пообещал провести очередной телефонный разговор с Путиным, чтобы попробовать в очередной раз остановить войну.

Общение Трампа и Зеленского происходило на фоне летнего наступления ВС РФ. Директор Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что по итогам весны 2025 года Кремль запустил столько дронов-камикадзе по Украине, сколько не запускал за все время войны.

Только в июне было запущено 4342 дрона-камикадзе. Также оккупанты впервые с ноября 2025 года стали быстрыми темпами продвигаться по суше в попытке захватить Покровск и Константиновку.

На фоне этих боев Зеленский призвал Трампа продать Украине системы Patriot и ракеты. В Белом доме пока не дали четкого ответа на запрос Киева.

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