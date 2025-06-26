Вой отчаяния поднялся над Кремлем Андрей Пионтковский

26.06.2025, 9:12

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Андрей Пионтковский

Известная формула Черчилля снова становится актуальной.

13 июня на ближневосточном фронте 4-ой мировой войны, произошло событие, способное, на мой взгляд, кардинально повлиять на глобальный исход этой войны. Армия Израиля осуществила дерзкую операцию, беспрецедентную в мировой истории военного искусства. Ее ВВС обеспечили себе абсолютное господство в воздухе над территорией страны, в 75 раз превышающей Израиль по площади и в 10 раз по населению.

Престарелые аятоллы – духовные вожди этой огромной страны – на протяжении десятилетий внушали своим подданным (и не скрывали от окружающего мира), что сакральным смыслом самого ее существования является уничтожение государства Израиль и геноцид еврейского народа. Для реализации этого «религиозного» замысла они развивали свой ракетно-ядерный потенциал и окружали Израиль кольцом террористических прокси-режимов.

Идеологически подготовленное профинансированное и технически организованное Ираном чудовищное по своей жестокости террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года означало переход религиозных мыслителей к практической реализации задуманного ими Холокоста-2.

Убежден, что решимость аятолл во многом была спровоцирована вялой и неадекватной реакцией Запада на продолжавшуюся тогда уже более полутора лет крупномасштабную агрессию путинской России против Украины.

Байден, формально союзник Украины, своими осторожными ограничениями на использование западного оружия заставлял украинцев сражаться как бы со связанными руками. Приход в Белый дом Трампа с его MAGA-идеологией крайнего изоляционизма, не сулил ни Израилю, ни тем более Украине ( которую Трамп, мягко говоря, недолюбливает) ничего хорошего.

В этой тревожной и неопределенной ситуации Израиль предпринял свою блестящую операцию «Народ как лев» – последовательное уничтожение ракетно-ядерного потенциала Ирана, устранение экзистенциальной угрозы еврейскому государству.

В разгар операции возникла острейшая политическая дискуссия в американском политикуме и прежде всего в близком окружении Трампа.

Ведущие МAGA-идеологи (Бэннон, Карлсон, Вэнс) осудили Израиль и категорически выступили против силовой поддержки его операции со стороны США.

С другой стороны близкие к Трампу традиционные рейгановские республиканцы (Грэм, Круз) настаивали как минимум на уничтожении американскими истребителями глубинного объекта «Фордо». От самого Трампа всю неделю исходили невнятные взаимно-исключающие сигналы, пока он вечером в пятницу не отдал, наконец, приказ. Но решение это он это принял несколько дней раньше. Когда он неожиданно с гордостью воскликнул:

«МЫ полностью контролируем воздушное пространство над Ираном!»

МAGA-фанатики были в отчаянии от «предательства» своего вождя. Но сам он и не был никогда фанатом MAGA. Трамп всегда был и оставался, прежде всего, МЕГАломаньяком Он использовал МAGA-сторонников как избирательный кластер, в первые сто дней подумывал было о конвертации MAGA-идеологии в Нобелевскую премию мира. Но Нетаньяху предложил ему гораздо более головокружительную версию МEGA-Величия – славу великого американского президента-победителя в 4-ой мировой войне.

И Нетаньяху и Путин вербовали этого малограмотного и недалекого человека одним и тем же нехитрым приемом – безудержной лестью оба добивались, чтобы к концу беседы клиенту было физиологически хорошо и он охотно шел на следующий сеанс. Добивались они противоположных целей – Путину нужен Трамп «миротворец», Нетаньяху – Трамп военный союзник, которому он готов отдать все лавры Победителя.

Нетаньяху был очень близок к заветной цели 21 июня, когда он заставил Трампа поставить жирную точку в ядерной программе Ирана, уничтожив глубинными бомбами «Фордо», ключевой объект недоступный для израильской авиации. И здесь он расслабился. На следующий день надо было уничтожить дюжину аятолл, начиная с Верховного, за их чудовищные преступления против граждан Израиля и тем самым, отрезав Трампу пути к отступлению окончательно втянуть его в сценарий Великого Победителя в 4-ой мировой войне.

Он недооценил, какому гигантскому давлению подвергался Трамп в эти дни со стороны своей MAGA-аудитории. Трамповское долбанное перемирие, конечно смазало впечатление от гениальной военной операции, но оно ничего не изменило по большому счету. Никуда не делось абсолютное доминирование израильских ВВС над всей территорией Ирана и ничего не помешает им в любой момент снести линейку аятолл и наиболее одиозных генералов КСИР. Тем более, что, уверяю Вас, президент Алиев уже неделю назад записал свое обращение к нации:

«Братья и сестры! К Вам обращаюсь я, друзья мои. Падение преступного режима в Тегеране породило атмосферу безвластия и хаоса на большей территории Ирана. В этой обстановке моей первейшей озабоченностью как главы государства Азербайджан становится безопасность 25 млн наших дорогих соотечественников. Я только что переговорил со своим другом и братом Президентом Эрдоганом…»

Безоговорочная Победа Израиля над Ираном, заслуженная ЦАХАЛом, но сорванная (отложенная?) Трампом, оказала бы огромное политическое и психологическое воздействие на рашистский политикум. Это не мое предположение. Это экспериментальный факт. Вой угрюмого отчаяния разносился по кремлевским пропагандистским болотам 23 июня, когда показательная экзекуция «стратегического партнера» казалась уже свершившейся, сменился утром 24-го радостным визгом «проскочили».

Если говорить о диспозиции, сложившейся сегодня на украинском фронте, то очень позитивно, что у «Коалиции Воли» (Украина, Германия, Франция, Великая Британия) не будет путаться под ногами самоустранившийся вашингтонский «миротворец».

Под приглядом рейгановских республиканцев в Конгрессе он будет продавать европейцам необходимое Украине оружие. Самый главный урок последних дней для «Коалиции Воли» – это ни в коем случае не повторять ошибку Нетаньяху и немедленно посылать этого субъекта по адресу руzzкого корабля при малейших с его стороны попытках fucking peacemaking.

Вышеизложенное позволяет мне повторить в отношении исхода 4-ой мировой войны известную формулу осторожного оптимизма, высказанную Уинстоном Черчиллем 10 ноября 1942 года после победы союзников в битве при Эль-Аламейне:

«Теперь это не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала».

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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