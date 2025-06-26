В Беларуси резко подорожала одна из главных услуг 26.06.2025, 9:32

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Рост произошел сразу на 22%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило повышение цен на отправку писем, бандеролей и открыток как для граждан, так и для бизнеса. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решение о повышении тарифов на основные почтовые услуги приняли еще 18 июня, но опубликовали его только 26-го.

Стоимость писем подорожала сразу на 22%. Теперь отправка письма или бандероли весом до 20 граммов стоит 0,86 рубля (ранее — 0,70 рубля), а за каждые следующие 20 граммов — по 0,07 рубля (ранее — 0,06 рубля). Стоимость отправки открытки также выросла до 0,86 рубля. Это цены для населения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь платят 0,72 рубля за отправку корреспонденции весом до 20 граммов (вместо 0,58 рубля), а каждый добавочный вес обходится в 0,06 рубля (против прежних 0,05 рубля).

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