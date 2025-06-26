«Медведев переиграл сам себя» 4 26.06.2025, 9:34

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Дипломат объяснил, как Кремль задел Трампа и могут ли США применить формулу «мир через силу».

После бомбардировки ядерных объектов в Иране президент США Дональд Трамп может применить похожий подход к российско-украинской войне. Это не означает, что американцы начнут бомбить РФ, но Белый дом может попытаться применить свою формулу «мир через силу».

Более того, Трамп недавно был возмущен угрозами, которые исходили из Кремля. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, кейс с бомбардировкой Ирана намекает на то, что Трамп может применить ультимативный подход к России. В частности, американский президент уже показал жесткую реакцию на угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Кстати, его задела фраза Медведева о возможной передаче Россией технологий для возобновления иранской ядерной программы. Казалось бы, кто такой Медведев для Трампа? Меланхолическая ничтожество. Но эта реплика его коснулась. Это его триггер. И Владимир Зеленский прекрасно это понял. В Гааге, на встрече с оружейными производителями, он прямо сказал: обратите внимание, как Кремль отреагировал на удары – не протестом, а новыми амбициями. И это было правильное нажатие на правильную кнопку», – объяснил Бессмертный.

В то же время дипломат добавил, что Трамп понимает, что ничтожную роль Медведева и должен давить именно на диктатора РФ Владимира Путина. При этом президент Соединенных Штатов публично зафиксировал точку силы.

«Кремль в этой игре в заискивании переиграл сам себя. Потому что, признавая Путина «боссом», Трамп публично фиксирует точку силы. А вот именно на точку силы и нужно давить. И это дорога к Дональду Трампу», – заявил Бессмертный.

Напомним, Трамп с возмущением отреагировал на ядерные угрозы Медведева и напомнил о самом мощном оружии США. В своей заметке глава Белого дома поставил под сомнение адекватность такой риторики российского политика.

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