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Королева Нидерландов повторила мимику Трампа

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  • 26.06.2025, 9:49
  • 4,822
Королева Нидерландов повторила мимику Трампа

Видео вызвало бурное обсуждение в Сети.

Во время саммита НАТО в Гааге президент США побывал в гостях у королевской семьи. Пресса освещала эти события и сумела запечатлеть один момент, когда королева Максима полностью повторила мимику Трампа. Однако не все однозначно восприняли этот жест со стороны королевы, сообщает ресурс Daily Mail.

Встреча Трампа с Максимой и Виллемом-Александером состоялась вчера, 25 июня. Король спросил у Трампа, а хорошо ли тот поспал.

«Все было прекрасно», - заявил президент США. В этот момент молчаливая Максима и скопировала его мимику.

Кто-то из пользователей Сети похвалил Максиму, а кто-то решил, что королева просто насмехается над Трампом.

Позже королевская семья сфотографировалась со всеми участниками саммита НАТО во время общей фотосессии.

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