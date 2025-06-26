Королева Нидерландов повторила мимику Трампа

Королева Нидерландов повторила мимику Трампа3
- 26.06.2025, 9:49
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Видео вызвало бурное обсуждение в Сети.
Во время саммита НАТО в Гааге президент США побывал в гостях у королевской семьи. Пресса освещала эти события и сумела запечатлеть один момент, когда королева Максима полностью повторила мимику Трампа. Однако не все однозначно восприняли этот жест со стороны королевы, сообщает ресурс Daily Mail.
Встреча Трампа с Максимой и Виллемом-Александером состоялась вчера, 25 июня. Король спросил у Трампа, а хорошо ли тот поспал.
«Все было прекрасно», - заявил президент США. В этот момент молчаливая Максима и скопировала его мимику.
Кто-то из пользователей Сети похвалил Максиму, а кто-то решил, что королева просто насмехается над Трампом.
Позже королевская семья сфотографировалась со всеми участниками саммита НАТО во время общей фотосессии.