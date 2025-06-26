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Mazda удивила недорогим автомобилем для особого сегмента

  • 26.06.2025, 9:56
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Mazda удивила недорогим автомобилем для особого сегмента

Каким он будет?

У знаменитой модели Mazda RX-7 вырисовалось интересное будущее, производитель удивил преемником этого автомобиля. Машина для особого сегмента и ценителей спорткаров окажется недорогой по меркам своей рыночной ниши.

Уже примерно известно, какой будет новая Mazda. О машине появились некоторые детали, сообщает Motor1. Ранее ожидалось, что японский производитель готовит следующее поколение популярного родстера Mazda MX-5.

Сообщалось, что новинку выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP. Это смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show. Многие тогда восприняли автомобиль исключительно как шоу-кар: красивый, но нереальный.

А дизайнер автомобиля Масаши Накаяма ранее отметил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой появления серийной модели. Оказалось, что яркий концепт все же стал основой для новой Mazda RX-7. Или ее преемника, ведь пока неизвестно, как будет называться серийный спорткар.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

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