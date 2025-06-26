Mazda удивила недорогим автомобилем для особого сегмента 26.06.2025, 9:56

1,162

Каким он будет?

У знаменитой модели Mazda RX-7 вырисовалось интересное будущее, производитель удивил преемником этого автомобиля. Машина для особого сегмента и ценителей спорткаров окажется недорогой по меркам своей рыночной ниши.

Уже примерно известно, какой будет новая Mazda. О машине появились некоторые детали, сообщает Motor1. Ранее ожидалось, что японский производитель готовит следующее поколение популярного родстера Mazda MX-5.

Сообщалось, что новинку выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP. Это смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show. Многие тогда восприняли автомобиль исключительно как шоу-кар: красивый, но нереальный.

А дизайнер автомобиля Масаши Накаяма ранее отметил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой появления серийной модели. Оказалось, что яркий концепт все же стал основой для новой Mazda RX-7. Или ее преемника, ведь пока неизвестно, как будет называться серийный спорткар.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com