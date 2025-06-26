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Союзники, спасенные добрым советом

  • Владимир Халип
  • 26.06.2025, 10:04
  • 1,242
Союзники, спасенные добрым советом
Владимир Халип

Какая колесница войны могла выйти из рук такого мастера.

Россия своих не бросает. Путин это не однажды повторял. А уж если союзник попал в переделку – давний, надежный, проверенный многократно… Да о чем тут говорить! Не бросает – и точка. И в беде, и в бою в случае чего всегда придет на помощь. А тем более в эти немыслимо трудные дни. Когда уже никто ничей военный потенциал вообще в расчет не принимает. Кто бы такое мог вообразить. Даже на могучий и великий Иран посягнули.

Да еще день какой был выбран. Будто с умыслом. Для первого удара – 13-е число, а для атаки американских бомбардировщиков – 22 июня. Не могла кремлевская власть этого не заметить. И вполне возможно, что седобородый старец, перед тем как скрыться в сопровождении верной охраны в неизвестном направлении, еще успел посмотреть с надеждой в ту сторону, где по его расчетам должен быть Кремль. И он не ошибся. Далекий друг и соратник уже уверенно и бесповоротно занимал непримиримую позицию.

Когда уже все это закончится, суровый Песков скажет о минувших событиях просто и кратко: «Россия действительно оказала поддержку своей четкой позицией». А чего тут мудрить? Все верно. Кто бы сомневался, что в эти дни потрясенного близостью краха аятоллу больше всего волновало именно это – достаточно ли четкая у верного союзника позиция. А потому в далекую Москву был послан не просто гонец с письмом, а министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он свободно владел русским. И с Путиным мог обо всем говорить откровенно.

Однако в телевизионном сюжете об этих переговорах собеседники выглядели до крайности мрачно и скованно. Не похоже было, что это в трудную минуту встретились закадычные братья и союзники. Министр старался, как мог. «Мы хотели поблагодарить российских коллег, друзей за то, что они решительно осудили эти агрессивные действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права».

Вот так, откровенно, от всего сердца. Другой бы отвалил в ответ за такую изысканную любезность всяких обещаний и щедрот по полной. А тут нет, не прокатило. Не тот случай. В Москве потерпевших не любят. На этот раз даже не прозвучало для внезапного визитера традиционное российское утешение: «Денег нет, но вы держитесь».

Да и не на что было надеяться. Кремлевский вождь так долго и старательно готовился к своему триумфу. Третья мировая – это не какой-нибудь скороспелый конфликт. Он знал, что неугомонный ефрейтор, прежде чем начать вторую мировую, долго и старательно сколачивал свою стратегическую ось. Каждый извозчик издавна знает , без надежной оси – никуда. Однако работал над ней недостаточно. Вот и пошло в итоге все пошло прахом.

А тут с первого замысла все вроде бы шло идеально. И какие составляющие оказались в основе основ: Россия, Иран, Северная Корея. Каждое звено – на вес золота. Упругое. Упрямое. Несгибаемое. И самое главное, все, как на подбор, ядерные. Еще немного, и где-то в недоступных горных подземельях появится на свет долгожданная атомная бомба аятолл. И уж тогда…

Но вот стоит этот посланец из Тегерана и ждет, что верный союзник отвалит им, потерпевшим от внезапного налета, кучу всяких беспилотников, баллистических ракет, а возможно, и… Долго придется ждать! Будто не знает этот министр, что кремлевский союзник очень надеялся на иранскую помощь по тем же спискам и с той же целью. Все накопленное советской властью на складах давно использовано и утрачено на его бессмысленной и бесконечной войне. Какая тут еще может быть помощь кому-то?..

Израиль нанес короткий, продуманный, просчитанный удар. По сути, выведена была из строя противовоздушная оборона Ирана. Поражены цели в разных регионах страны. Самолеты преодолели тысячу километров, а по некоторым направлениям и еще пятьсот. Все вернулись на свои аэродромы. Господство в воздухе было полным. И когда боевые действия начала американская авиация, она уже четко выполняла полетные задания по уничтожению объектов ядерной программы аятолл. Насколько это было успешным – время покажет.

Да вот уже вроде бы отбомбились американские летчики. Подводные лодки выпустили «Томагавки» по намеченным целям и ушли на базу. Израильские ракеты выполнили полетные задания. На саммите NATO Дональд Трамп произнес свою победную речь. Где-то в укромном укрытии, возможно, аятолла уже стряхивал с сутаны песок, взметенный недавними взрывами бункерных бомб. Все были заняты своим делом. Как всегда после войны.

И только в Кремле одинокий человек с досадой осматривал свою еще недавно почти безупречную ось. Москва. Тегеран. Пхеньян. Какая колесница войны могла выйти из рук такого мастера. Да гоголевская тройка даже рядом с нею не стояла. Еще недавно все было так надежно и так прочно. А теперь видно каждому - иранская трещина глубока и безнадежна. Любому биндюжнику тут было бы ясно, что с такой осью далеко не уехать.

Разве только на помощь Ына позвать?..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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