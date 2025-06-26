«В Беларуси даже лошади соблюдают ПДД» 1 26.06.2025, 10:10

Под Заславлем на дороге заметили табун лошадей.

В TikTоk завирусилось видео, где по дороге бегут два десятка лошадей. Как утверждает автор, все было снято под Заславлем в Минском районе, пишет «Зеркало».

Судя по кадрам, по дороге бежали более 20 животных. Машинам пришлось остановиться, чтобы пропустить лошадей.

За двое суток видео с ними собрало почти полмиллиона просмотров и около тысячи комментариев, популярны такие:

«В Беларуси даже лошади соблюдают ПДД, бегут по своей полосе».

«У кого-то из-под капота вырвались!»

«И среди них есть «индивидуумы». Все по правой — и один по встречке…»

«Все ждала, что потом медведи на велосипеде поедут».

«В лес зайдешь — лося или волка встретишь, по городу косули, кабаны, зайцы пробегают, в небе — гуси, утки, коршаки, аисты… Про озера и реки промолчу, чего только стоит черепаха в Бобруйске! Великая страна Беларусь!»

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