Белорус добыл необычного толстолобика-альбиноса 26.06.2025, 10:31

Такой трофей — редкость.

Необычного толстолобика на Лукомльском озере в Витебской области в прошлые выходные добыл подводный охотник Владимир. Вес трофея составил 26 кг, но главная особенность не в этом — белорусу попался альбинос, пишет Onlíner.

— Я знал, что на Лукомльском озере есть альбиносы, но целенаправленно в этот раз охотился на гибридного толстолобика (рыба, полученная благодаря скрещиванию белого и пестрого толстолобика. — Прим. Onlíner). Но как-то так получилось. Штормовой ветер прибивал планктон в береговую зону, и «толстолоб» пришел за ним. Первый выстрел вникуда: стая разбрелась в разные стороны. Я решил немного поменять тактику — и тут сквозь мутную воду выходит рыба яркого окраса, напоминающая белого амура или сазана. Долго не думая, я выстрелил из ружья. Катушка на фрикционе пищит, еще 5 минут борьбы — и рыба на кукане. Подтянув ее ближе, я узнал толстолобика, — рассказывает охотник. — Рыб-альбиносов в мире не так много. Особенно среди толстолобиков. Даже на Волге, которая славится «толстолобами», их мало. По этой причине такая рыба среди рыбаков и подводных охотников считается ценным и редким трофеем.

Владимир рассказывает, что занимается подводной охотой уже давно. Раньше он добывал толстолобика-альбиноса, но размером тот был чуть поменьше нынешнего трофея.

Он подчеркивает, что охотиться на рыбу на Лукомльском озере непросто, дается этот водоем далеко не каждому «подводнику».

— Приходилось изучать течение, направление ветра, давление температуры воды. Одно время я даже вел дневник: собирал данные по перемещению рыбы, чтобы понимать, как она двигается. Но и всей этой информации бывает недостаточно без силы воли и упорства. А ведь найти и добыть рыбу — это иногда как подвиг совершить: приходится нырять на глубину до 10 метров и проплывать по 4—6 километров. И это еще не говоря про материальные затраты, топливо, снаряжение и личное время, время на отдых. Были охоты пустые, когда даже рыбу не видел. Приходилось за год наматывать тысячи километров, но я не сдавался и все равно находил трофей, ведь награда за труб всегда приходит.

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