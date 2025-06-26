Новые возможности для Украины
- Александр Морозов
- 26.06.2025, 10:39
О стратегических последствиях войны между Ираном и Израилем.
1. Война не отодвигает в сторону украинскую войну. А наоборот: масштабирует украинскую войну, то есть создает ей более значимый глобальный контекст. По трем причинам.
Первая, собственно военная. Для всех давно невоевавших стран сначала Украина («Паутина»), а затем Израиль показали современные технологии войны. Все должны самоопределяться с новыми концепциями безопасности в результате того, что в этих двух войнах современные технологии войны продемонстрированы в полной мере.
Второе обстоятельство: Трамп сделал личную инвестицию сначала в переговоры с Москвой, потом в победу над Ираном, и он теперь неизбежно, почувствовав вкус победы, предпримет вторую попытку в отношении Кремля. При том, что Кремль его уже «обидел», уже завел в тупик своим «меморандумом» благоприятное предложение Трампа. Трамп в результате удара по Ирану воспарил над Путиным. А Путин в масштабе уменьшился, теперь не он главный «парень без тормозов», и это создает возможности для Украины.
Третье: до 12-дневной войны Кремль мог быть уверен, что Трамп не пойдет на санкции в формате «500% тариф», а если бы и пошел, то это выглядело бы слабостью, а не силой. Теперь после удара по ядерному бункеру Трамп выглядит значительно более «неопределенно в смысле опасности» и теперь 500% выглядят гораздо опаснее, поскольку стало ясно, что Трамп и дальше не собирается ничего «контролировать» институционально, а собирается и дальше колотить с помощью твитов и заявлений для прессы, а это для третьих стран, собирающихся обходить санкции выглядит теперь иначе, чем до удара по Фордо.
2. Сплочение ключевых экономик Европы вокруг проблематики безопасности на параллельных рельсах — сохраняя НАТО, но действуя уже в перспективе самостоятельной европейской оборонной доктрины — повышает цену Украины в планировании этой европейской безопасности. То есть попросту говоря, чем дальше отодвигается Трамп от НАТО, тем значимей украинская война для Европы и тем выше цена украинского военного опыта и тем плотнее сотрудничество.
Поэтому, на мой взгляд, Украина получает некоторые новые возможности и новое внимание к себе после войны на Ближнем Востоке. Эти возможности надо реализовать и в диалоге с Вашингтоном, и в работе с Европой.
Александр Морозов, «Фейсбук»