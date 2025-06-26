«Беларусбанк» ограничивает снятие денег с карточек

«Беларусбанк» ограничивает снятие денег с карточек1
- 26.06.2025, 10:42
Названы новые лимиты.
С 4 августа «Беларусбанк» вводит ограничения по операциям с карточками. Таким способом банк хочет помешать мошенникам уводить деньги со счетов, когда те узнают у клиентов информацию для регистрации их карточек в мобильных платежных приложениях, пишет «Онлайнер».
— При снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек «Беларусбанка» (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных вводятся ограничения: в течение одного дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карточек банка, — сообщили в «Беларусбанке».
Эти лимиты можно снять при звонке в контакт-центр по номеру 147 или в отделении банка.
Кроме того, с 4 августа запретят операции по карточкам «Зебра», «Карте учащегося» и карточкам, оформленным в рамках комплексного продукта «Детский», в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами 7995 (азартные игры) и 9406 (государственные лотереи).
Еще одно нововведение касается перечисления денежных средств в юанях с карт «Беларусбанка»: устанавливается минимальная сумма перевода — 8 китайских юаней.