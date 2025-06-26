Еврокомиссар по обороне предложил создать армию дронов для отпора Путину 26.06.2025, 10:45

Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Андрюс Кубилюс сослался на пример Украины и Литвы.

Военная разведка прогнозирует нападение России на союзников НАТО в ближайшие пять лет. Евросоюз может столкнуться с миллионами дронов.

Об этом сказал комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

Угроза со стороны России

«У России может быть около 5 миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», - сказал он.

Кубилюс предупредил, что если Владимир Путин отдаст приказ о нападении, Европа столкнется с «проверенной в боях» российской армией, способной использовать «миллионы беспилотников».

Опыт Украины

С началом полномасштабной войны в Украине беспилотники стали ключевым оружием. Украинские подразделения дронов отвечают за 80 % потерь российской техники и живой силы на передовой.

В «долине смерти» на линии фронта длиной 1 200 км дроны контролируют все передвижения. Танк в этой зоне выживает не более шести минут под огнем с беспилотников.

Пример Литвы

Литва, граничащая с Россией и Белорусью на 900 км, рассчитывает на 3 миллиона дронов в первый год конфликта. Это число выведено из расчета украинских 4 миллионов на менее протяженную линию фронта.

Такой масштабный заказ позволит быстро создать плотный «дронный» заслон. Еврокомиссар настаивает: Европа должна иметь аналогичные резервы, чтобы не оказаться не готовой к «Дню X».

Подготовка Евросоюза

Производить миллионы дронов заранее бессмысленно - они устареют в считанные месяцы. Вместо этого Европа должна инвестировать в подготовку кадров: операторов, инженеров и менеджеров производства.

Не менее важно развивать производственные мощности и цепочки поставок, чтобы в случае угрозы запустить массовый выпуск. Такой подход снизит затраты на хранение и ускорит развертывание.

Роль инноваций и будущее дроновой войны

НАТО на саммите в Гааге договорилось усилить инвестиции в беспилотники и поднять средства на ПВО в пять раз. Британская модель «20-40-40» уже ставит дроны в центр тактики: первая волна - беспилотники, затем - традиционные платформы.

Компании по всему континенту разрабатывают ловильщики дронов с радаром на 5 км и «летающие бомбы» для армии Украины. Германия и Великобритания ускоряют закупки и создают совместные проекты по производству, понимая: кто быстрее получит новую технологию - тот и победит.

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