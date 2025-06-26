Рыночная стоимость NVIDIA может вырасти до 6 трлн долларов? 26.06.2025, 10:51

С 2019 года курс акций взлетел почти на 4000%.

Акции американского производителя чипов NVIDIA в среду, 25 июня, выросли более чем на 4% до 154,31 доллара за бумагу. Предыдущий рекорд был установлен в январе этого года. Капитализация NVIDIA сейчас составляет около 3,8 триллиона долларов, что делает ее крупнейшей компанией в мире по этому показателю, пишут «Детали».

За последние два месяца акции ведущего разработчика графических процессоров NVIDIA прибавили в цене почти 39%. При этом аналитики настроены оптимистично и говорят о возможном росте капитализации компании до фантастического показателя в шесть триллионов долларов.

В начале года акции NVIDIA потеряли в цене более чем 30% на фоне решения администрации Трампа запретить компании без лицензии экспортировать графический процессор H20 в Китай и ряд других стран. Однако по мере снижения опасений из-за пошлин акции компании росли. В рамках подписанного стратегического экономического соглашения между США и Саудовской Аравией Саудовский суверенный фонд HUMAIN объявил о стратегическом партнерстве с NVIDIA с целью утвердить Королевство в качестве лидера в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации. На фоне сообщения рыночная стоимость компании вновь превысила три триллиона долларов.

Несмотря на высокий спрос, эксперты считают акции компании недооцененными и ожидают, что интерес к ним сохранится в ближайшие недели. Старший аналитик по акциям CFRA Research Анджело Зино считает, что низкие риски в сочетании со спросом на вычислительную структуру будут способствовать росту котировок.

По данным Bloomberg, 78 аналитиков, осуществляющих аналитическое покрытие NVIDIA, рекомендуют держать акции компании и только один — продавать. Средняя целевая цена составляет около 170 долларов, что на 20% выше нынешней цены (141,7 долларов за бумагу).

Фантастический прогноз

Но наиболее оптимистичным оказался аналитик Loop Capital Ананда Баруах, который в среду поднял свою целевую цену акций NVIDIA до 250 долларов, самого высокого уровня среди аналитиков Уолл-стрит, отслеживаемых Yahoo Finance. Новая целевая цена предполагает, что рыночная капитализация NVIDIA может вырасти до шести триллионов долларов с текущего уровня в 3,77 триллиона.

«Хотя может показаться фантастическим, что фундаментальные показатели NVIDIA могут продолжать расти по сравнению с текущими уровнями, мы напоминаем людям, что NVIDIA по сути остается монополистом в сфере критически важных технологий и что у нее есть ценовая (и маржинальная) власть», — написал Баруа в записке для клиентов, добавив, что аналитики Loop Capital прогнозируют рост рынка ИИ-чипов до двух триллионов долларов к 2028 году.

NVIDIA — компания тяжело работающих миллионеров

С 2019 года курс акций NVIDIA взлетел почти на 4000%. Этот рост не только привел к значительному увеличению рыночной стоимости компании, но и сделал богатыми значительное количество сотрудников NVIDIA, владеющих ее акциями. Согласно оценкам, почти 80% сотрудников компании сейчас имеют состояние более миллиона долларов США, а у половины из них капитал составляет 25 миллионов долларов США.

За высоким доходом стоит огромная рабочая нагрузка. Дженсен Хуанг, соучредитель и главный исполнительный директор NVIDIA, рассказал в интервью программе «60 минут» CBS, что он сильно давит на сотрудников, — «если вы хотите делать необычные вещи, это не должно быть легко».

По словам Хуанга, вместо того, чтобы увольнять сотрудников, как это делают конкуренты NVIDIA, он предпочитает «мучить их, чтобы они стали великими».

Bloomberg News пишет, что сотрудники компании NVIDIA работают семь дней в неделю и часто до двух часов ночи. Некоторые из них описали обстановку на рабочем месте как «скороварку», в которой совещания нередко перерастают в крики.

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