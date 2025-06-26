Захарова раскрыла, кто был на борту правительственного самолета РФ, тайно прилетевшего в США 26.06.2025, 10:52

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Мария Захарова

Озвучена версия российского МИД.

В МИД России утверждают, что самолет выполнял дипломатический рейс с целью ротации работников представительств РФ в Соединенных Штатах.

Российский правительственный самолет Ил-96 внезапно приземлился в Соединенных Штатах. Обе стороны не анонсировали официальные визиты россиян в Вашингтон, поэтому этот полет вызвал интерес. Зато в Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что это якобы вывозной рейс дипломатов в США.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистскому ТАСС, на борту якобы находились сотрудники дипломатического представительства России в США.

«Перелет Ил-96 «Россия» в Нью-Йорк - обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет тех, кто возвращается», - сообщила Захарова.

В США ночью приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты не сообщалось.

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