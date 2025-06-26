Захарова раскрыла, кто был на борту правительственного самолета РФ, тайно прилетевшего в США
- 26.06.2025, 10:52
- 1,678
Озвучена версия российского МИД.
В МИД России утверждают, что самолет выполнял дипломатический рейс с целью ротации работников представительств РФ в Соединенных Штатах.
Российский правительственный самолет Ил-96 внезапно приземлился в Соединенных Штатах. Обе стороны не анонсировали официальные визиты россиян в Вашингтон, поэтому этот полет вызвал интерес. Зато в Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что это якобы вывозной рейс дипломатов в США.
Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистскому ТАСС, на борту якобы находились сотрудники дипломатического представительства России в США.
«Перелет Ил-96 «Россия» в Нью-Йорк - обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет тех, кто возвращается», - сообщила Захарова.
В США ночью приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты не сообщалось.