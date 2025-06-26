закрыть
26 июня 2025, четверг, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Захарова раскрыла, кто был на борту правительственного самолета РФ, тайно прилетевшего в США

  • 26.06.2025, 10:52
  • 1,678
Захарова раскрыла, кто был на борту правительственного самолета РФ, тайно прилетевшего в США
Мария Захарова

Озвучена версия российского МИД.

В МИД России утверждают, что самолет выполнял дипломатический рейс с целью ротации работников представительств РФ в Соединенных Штатах.

Российский правительственный самолет Ил-96 внезапно приземлился в Соединенных Штатах. Обе стороны не анонсировали официальные визиты россиян в Вашингтон, поэтому этот полет вызвал интерес. Зато в Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что это якобы вывозной рейс дипломатов в США.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистскому ТАСС, на борту якобы находились сотрудники дипломатического представительства России в США.

«Перелет Ил-96 «Россия» в Нью-Йорк - обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет тех, кто возвращается», - сообщила Захарова.

В США ночью приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты не сообщалось.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко