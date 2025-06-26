По улицам Гомеля бегал лось 1 26.06.2025, 10:53

Видеофакт.

В Гомеле местные жители заметили лося, разгуливавшего по улицам города. Животное выбегало на проезжую часть, создавая помехи транспорту и угрозу ДТП. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Специалисты просят не приближаться к диким животным и сообщать о них службам.

Лось гулял по улицам Гомеля



В Гомеле местные жители заметили лося, разгуливавшего по улицам города. Животное выбегало на проезжую часть, создавая помехи транспорту и угрозу ДТП. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.



Специалисты просят не приближаться к… pic.twitter.com/6zITa0dsWD — Сharter97.org (@charter_97) June 26, 2025

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