По улицам Гомеля бегал лось

По улицам Гомеля бегал лось1
- 26.06.2025, 10:53
Видеофакт.
В Гомеле местные жители заметили лося, разгуливавшего по улицам города. Животное выбегало на проезжую часть, создавая помехи транспорту и угрозу ДТП. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Специалисты просят не приближаться к диким животным и сообщать о них службам.
Лось гулял по улицам Гомеля— Сharter97.org (@charter_97) June 26, 2025
В Гомеле местные жители заметили лося, разгуливавшего по улицам города. Животное выбегало на проезжую часть, создавая помехи транспорту и угрозу ДТП. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.
Специалисты просят не приближаться к… pic.twitter.com/6zITa0dsWD