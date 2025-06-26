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По улицам Гомеля бегал лось

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  • 26.06.2025, 10:53
По улицам Гомеля бегал лось

Видеофакт.

В Гомеле местные жители заметили лося, разгуливавшего по улицам города. Животное выбегало на проезжую часть, создавая помехи транспорту и угрозу ДТП. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Специалисты просят не приближаться к диким животным и сообщать о них службам.

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