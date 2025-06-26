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О белорусской «стабильности»

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  • 26.06.2025, 11:03
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О белорусской «стабильности»

Отрицательное сальдо прибавляет больше $200 миллионов в месяц.

Кто говорит, что в белорусской экономике нет стабильности — врет. Еще как есть. Вот судя по последним данным Национального банка, с января по апрель белорусская экономика стабильно каждый месяц генерировала отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере более 200 млн долларов. Причем нарастающим темпом, пишет planbmedia.io.

В апреле импорт товаров и услуг превысил экспорт на 223,3 млн долларов. По итогам четырех месяцев — минус достиг 856 млн долларов.

Во всем виноват экспорт, который никак не желает расти, и не спасает его ни необъятный российский рынок, ни дружелюбная и ментально нам близкая дальняя дуга. По итогам четырех месяцев экспорт сократился на 0,3% до 15,412 млрд долларов. А вот импорт наоборот — вырос на 4,7% до 16,268 млрд долларов.

Экспорт товаров, традиционно портящий сальдо, в январе-апреле снизился на 3,7% до 12,135 млрд долларов. Причем апрельский экспорт упал на 6,3% к марту до 3,146 млрд долларов.

И если бы проблемы были только с внешней торговлей. В Беларуси эта беда не одинока. Есть еще инфляция, неприличные масштабы которой заметил даже Нацбанк, которому сильно смотреть в эту сторону не велели. Пришлось аккуратно, но все-таки повысить ставку рефинансирования.

Есть в данных Нацбанка и более глобальные и угрожающие стабильности намеки. В частности, пишет «Экономическая газета», за первый квартал 2025 г. отрицательное сальдо счета текущих операций стало больше, чем за весь прошлый год. И притоком капитала оно компенсироваться совсем не спешит. За январь-март отрицательное сальдо счета текущих операций «набежало» в размере минус 2,05 млрд долларов, что составляет 11,3% ВВП.

Так что экономике угрожает уже не только разгон инфляции. Тут и до девальваций с замедлением роста недалеко. Тем более кредитовать Беларусь решительно некому.

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