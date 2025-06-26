В Минске сносят завод «Агат»8
- 26.06.2025, 11:14
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Что нового построят на его месте.
В Минске сносят корпус электромеханического завода «Агат».
Здания стояли на улице Волгоградской с 1950-х – и вот на их месте уже появляются кучи мусора «высотой с два этажа». Об этом порталу onliner.by рассказал читатель.
Ожидается, что 11 гектаров земли пустовать после сноса завода не будут. На эту площадку градостроители положили глаз еще восемь лет назад, но в то время не нашлось инвесторов.
Уже тогда витали идеи о жилом комплексе. В 2023 году был создан целый план.
По нему должно появиться девять построек, каждая на десять этажей. Это будут дома на 1180 квартир в общей сумме.
«Дома должны быть не массовых серий, а по индивидуальным проектам. Также потребуются детский сад, общественные объекты и многоуровневые паркинги. В концепции продуманы закрытые и полузакрытые группы многоквартирных домов с дворами без машин. Такой принцип позволит закрыть дворы от шума и выбросов с магистралей», – приводит onliner.by слова разработчиков проекта.
Новые квадратные метры хотят предлагать нуждающимся. Но есть вероятность, что и людям, не имеющим льгот, можно будет присмотреть там себе квартиру.
Реализовывать проект будет государственный застройщик, но кто конкретно, пока что не известно.