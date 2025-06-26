The Guardian: Состояние 1% самых богатых людей планеты увеличилось на $33,9 триллиона 10 26.06.2025, 11:15

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Этого «достаточно, чтобы 22 раза покончить с глобальной бедностью.

За последнее десятилетие богатство 3000 миллиардеров мира выросло на 6,5 трлн долларов, что эквивалентно 14,6% мирового ВВП. В целом 1% самых богатых людей получили не менее 33,9 трлн долларов.

Издание The Guardian пишет, что исследование провела благотворительная организация Oxfam. По их данным, этого «достаточно, чтобы 22 раза покончить с глобальной бедностью».

В Великобритании число миллиардеров резко выросло с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году, согласно отдельным данным организации Equality Trust, которая обнаружила, что их среднее состояние выросло более чем на 1000% за тот же период. Миллиардеры платят «эффективные налоговые ставки, близкие к 0,3% от их состояния, что значительно ниже того, что платят обычные работники», заявила Oxfam.

В прошлом году Испания, Бразилия, Германия и Южная Африка подписали на саммите G20 предложение о введении минимального налога в размере 2% для сверхбогатых с целью сокращения неравенства и увеличения государственных доходов. Прогнозы относительно его потенциального воздействия разнятся, но исследование ведущего французского экономиста Габриэля Зукмана показало, что он может принести до 250 млрд долларов дополнительных доходов.

Страны призвали другие правительства поддержать эту кампанию, заявив, что налог на сверхбогатых будет дополнять переговоры о налогообложении цифровой экономики и текущие усилия по введению глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для транснациональных компаний.

Представители Испании, Бразилии, Германии и Южной Африки утверждают, что необходимо принять меры для противодействия использованию налоговых гаваней, и налог будет разработан таким образом, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов миллиардерами, которые предпочитают жить, например, в Монако или Джерси, но зарабатывают в более крупных экономиках, как Великобритания или Франция.

Опрос Oxfam показал, что 86% людей поддерживают идею оплаты государственных услуг за счет «устранения лазеек», которые позволяют богатым людям и крупным корпорациям использовать налоговые гавани.

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