Ученые сообщили о мумии животного с человеческими руками 3 26.06.2025, 11:21

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Загадночную находку прозвали «капакаброй».

Американские ученые пытаются идентифицировать мумию неизвестного животного, которая семь лет назад была обнаружена во время ремонта в Университете штата Мичиган. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Загадочное животное, которое прозвали «капакаброй», напоминает небольшого домашнего кота с длинным тонким хвостом. Однако его лапы выглядят как человеческие руки. На них пять длинных пальцев с ногтями вместо когтей. Руки покрыты тонкой высохшей кожей, похожей на пергамент.

Точный возраст мумии пока неизвестен. К настоящему времени оказалось, что таинственное животное имеет больше всего общих черт с енотом. Предыдущие версии о сходстве кошкой, собакой, крысой или опоссумом были отвергнуты.

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