Politico: Картофельный рэкет Лукашенко вызвал возмущение противников режима 5 26.06.2025, 11:35

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Контроль цен дал обратный эффект.

Возникший весной дефицит картофеля в Беларуси и связанную с этим реакцию Александра Лукашенко продолжают обсуждать не только беларусские, но и западные СМИ. На проблему обратило внимание и издание Politico, которое опубликовало статью с заголовком «Картофельный рэкет Лукашенко вызвал возмущение противников режима».

«Контроль цен, установленный правителем Беларуси, дал обратный эффект», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что причиной недавнего острого дефицита картошки в Беларуси стало «жесткое вмешательство» Александра Лукашенко в экономику: с 2022 года в стране действуют строгие ограничения на рост цен на основные продукты питания, включая картофель. Эти меры были задуманы как способ сдержать инфляцию, но на практике сделали выращивание картофеля экономически невыгодным для фермеров.

«Если вы знакомы с историей Советского Союза, то знаете — когда у людей нет мотивации, заставить их хорошо работать практически невозможно», — пояснил изданию научный директор белорусского аналитического центра BEROC Лев Львовский.

Цены на картофель в Беларуси росли слишком медленно и не покрывали растущих затрат фермеров, из-за чего многие сократили посевы или отказались от выращивания культуры. В 2024 году урожай упал с более чем 4 до 3,1 миллиона тонн, а из-за выгодных цен в России фермеры массово продавали картофель туда, сделав Беларусь главным поставщиком на российском рынке.

В конце года власти ввели запрет на экспорт без лицензии, но фермеры обходили его, маркируя нормальный картофель как гнилой, что привело к дефициту и ухудшению качества продукта на прилавках, особенно заметно это было весной 2025-го. Чтобы исправить ситуацию, в апреле повысили максимальные цены, в мае разрешили импорт из ЕС, а также усилили контроль над магазинами через горячую линию для жалоб покупателей.

Лукашенко заявил, что дефицит был искусственно создан для дискредитации системы госрегулирования цен и власти вообще. Однако у его оппонентов другие соображения.

«Это показывает, как Лукашенко и его администрация могут искусственно создавать дефицит товаров, которых раньше было в избытке», — прокомментировал экономист Алесь Алехнович.

Между тем в мае МАРТ открыл горячую линию, на которую можно жаловаться на магазины, не продающие картофель или устанавливающие слишком высокую цену.

«Часть стратегии — это просто запугивание торговых сетей в надежде, что они из страха перед тюрьмой добудут картошку из воздуха», — иронизирует Львовский.

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