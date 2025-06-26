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Украина предлагает Мавритании обучать солдат

  • 26.06.2025, 11:41
Украина предлагает Мавритании обучать солдат

Для противодействия РФ.

Украина предложила учить мавританских военных на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы против туарегов. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Reuters.

По словам дипломата, ранее Украина уже проводила такие учения, но они были прерваны полномасштабным вторжением.

«Украина готова продолжать обучение офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и опытом, который Украина получила на поле боя против России», – сказал Субх.

Как отмечает агентство, предложение Украины по обучению военных Мавритании расширяет стратегию Киева в Африке по противостоянию влиянию России.

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