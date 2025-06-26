Украина предлагает Мавритании обучать солдат
- 26.06.2025, 11:41
Для противодействия РФ.
Украина предложила учить мавританских военных на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы против туарегов. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Reuters.
По словам дипломата, ранее Украина уже проводила такие учения, но они были прерваны полномасштабным вторжением.
«Украина готова продолжать обучение офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и опытом, который Украина получила на поле боя против России», – сказал Субх.
Как отмечает агентство, предложение Украины по обучению военных Мавритании расширяет стратегию Киева в Африке по противостоянию влиянию России.