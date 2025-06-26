Путин не нападет: Трамп дал обещание НАТО на свой президентский срок 8 26.06.2025, 11:53

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Президент США впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу.

Во время саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу и его оборонной миссии.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий, Трамп начал основную сессию НАТО с позитивных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он остается президентом.

Другие лидеры в свою очередь похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

Изменение трамповской риторики

Дональд Трамп по пути на саммит в Гааге выразил скепсис по поводу статьи 5 договора НАТО, ставя под вопрос понятие коллективной обороны. Уже на следующий день он пообещал «полную поддержку» альянсу, отметив, что США будут с союзниками «до конца», что бы это ни значило.

Президент США подчеркнул, что Америка «здесь, чтобы помочь» европейским партнерам. Такой разворот в риторике контрастировал с его прежними угрозами оставить союзников без защиты.

Удвоение военных расходов

Лидеры 32 стран НАТО согласились более чем вдвое повысить военные целевые показатели, согласно давним требованиям Трампа. Теперь расходы альянса должны вырасти с 2% до 5% ВВП к 2035 году с учетом «креативного расчета».

В декларации упомянута гибкая трактовка: до 1,5% можно засчитывать расходы на инфраструктуру и помощь Украине. Многие союзники опасаются бюджетных нагрузок, но под давлением США приняли новые цели с широким «запасом времени».

Лесть и дипломатические жесты

Главы государств специально восхваляли Трампа за закрытыми дверьми, хвалили его «дерзость» в ударе по Ирану и обещали девиз «Make NATO Great Again». Генсек Марк Рютте даже назвал его «папочкой».

Президент ночевал в королевском дворце и обменивался личными сообщениями с лидерами. Эксперты отмечают, что подобная «лесть» стала инструментом для получения благоприятных решений от американского президента.

Подтекст удара по Ирану

На фоне перемирия между Израилем и Ираном Трамп праздновал успехи своей внешней политики. Он поддержал опубликованную фотографию от Израильской атомной комиссии о «полном уничтожении» объектов в Фордо.

Однако президент признал, что разведка не может точно оценить масштаб разрушений и назвал отчеты «попыткой догадаться». Это породило споры о достоверности заявлений в момент, когда мир оценивает последствия ударов.

Реакция союзников и перспективы

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что крупные расходы продиктованы именно российской угрозой, а не желанием угодить США. Испания и некоторые другие страны пытались смягчить новые цели, опасаясь перегрузки бюджета.

Эксперты предупреждают: договоренности пока декларативны, а фактическое исполнение отложено до 2035 года. Союзники используют расширенные методики учета, чтобы выиграть время и адаптировать планы к собственным возможностям.

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