В Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы 2 26.06.2025, 11:57

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Среди них похожий на белый.

Специалисты Института экспериментальной ботаники им. Купревича Национальной академии наук Беларуси опубликовали изменения к списку редких и охраняемых видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси в редакции 2025 года, пишет «Комсомолка».

В этом списке есть и съедобные грибы. К охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания учеными предложены виды грибов, являющиеся индикаторами малонарушенных и высоковозрастных лесов.

В числе охраняемых теперь каштановый гриб, который имеет сходство с белым, но его ножка коричневатого цвета и полая либо с пустотами. Это гриб хорошего качества и раньше его собирали для сушки.

Нельзя в белорусских лесах теперь собирать вольвариеллу шелковистую. Это крупный и очень красивый гриб, отличающийся бархатистым, словно шелковым покрытием. Чаще всего он растет по одному на мертвых или ослабленных деревьях. Сначала на древесине появляется округло-продолговатое «яйцо» похожее по окраске на перепелиное, но крупнее, внутри которого находится зародыш плодового тела. Затем оболочка разрывается, и оттуда «вылупляется».

Нельзя грибнику положить в ведро теперь и черную лисичку или вороночник рожковидный, которая не менее вкусна, чем обычная желтая.

Под запрет для сбора попала и сыроежка золотистая, которая имеет желто-оранжевую или оранжево-красную шляпку и ровная или слегка изогнутую неплотную белого с лимонно-желтым оттенком ножку.

В Беларуси за сбор грибов из Красной книги предусмотрен штраф. Размер штрафа зависит от конкретного вида гриба и обстоятельств нарушения. За сбор краснокнижных грибов физическим лицам грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (от 840 до 1260 белорусских рублей).

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