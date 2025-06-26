Джефф Безос с невестой прибыли в Венецию, где пройдет их свадьба 26.06.2025, 12:03

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Фото: REUTERS/Yara Nardi

Пара прилетела на вертолете.

Американский миллиардер, основатель компаний Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса и журналистка Лорен Санчес прибыли в Венецию, где с 26 по 28 июня будет проходить их свадьба.

Об этом сообщает Hola.

Безос и Санчес прибыли в Венецию накануне свадьбы, в среду, 25 июня. Пара прибыла в город на вертолете. Впоследствии они пересели на водное такси, и поехали в отель семизвездочного отеля Aman Venice. Именно в этом отеле с видом на Гранд-канал поженились Джордж и Амаль Клуни.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Лорен Санчес вышла из вертолета в черном обтягивающем миди-платье с вырезом, которое дополнила черными босоножками и солнцезащитными очками. Безос отдал предпочтение светлым брюкам и темному поло.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Впоследствии пару заметили в городе. Для выхода журналистка выбрала облегающее платье на одно плечо с серебряными элементами. А миллиардер — белую футболку, темный пиджак и брюки.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Свадьба Безоса и Санчес продлится три дня: 26 июня должен состояться гала-вечер, 27 июня — сама свадьба, а 28 июня — роскошная вечеринка. По слухам, невеста планирует сменить 27 платьев в течение всех дней.

В Венецию уже прибыла Иванка Трамп с семьей, которая планирует посетить свадьбу. В целом ожидается, что свадьбу посетят 200 гостей, среди них Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Ева Лонгория, Орландо Блум и другие.

На прошлой неделе в городе начались массовые протесты против проведения свадьбы американского миллиардера. Местные активисты объединились в движение No Space for Bezos (Нет места для Безоса, на английском это игра слов, которая намекает на недавний полет Лорен Санчес в космос на десять минут на ракете компании Blue Origin). А активисты Greenpeace развернули на площади Святого Марка огромный баннер с надписью: «Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то можешь платить больше налогов». Из-за протестов организаторы уже изменили место проведения празднования свадьбы.

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