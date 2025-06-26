Ученые раскрыли тайну странного поведения у акул
- 26.06.2025, 12:06
Команда рассматривала три гипотезы.
Исследователи из Университета Джеймса Кука проанализировали загадочное поведение акул, скатов и химер. Эти животные могут впадать в состояние тонической неподвижности — полного замирания, если перевернуть их спиной вниз. Такое состояние напоминает транс: мышцы расслабляются, движения прекращаются, пишет «Хайтек».
Ученые проверили 13 видов. Семь из них демонстрировали это поведение, остальные — нет. Биологи сопоставили данные с эволюционной историей группы и выяснили: тоническая неподвижность — наследственная черта, которой древние представители уже обладали. С течением времени многие виды утратили ее.
Почему акулы «замирают»?
Команда рассматривала три гипотезы:
защита от хищников — замирание должно отпугивать нападающих;
репродуктивная функция — самцы удерживают самок в неподвижности во время спаривания;
сенсорная перегрузка — организм как будто «выключается» при сильной стимуляции.
Ни одно из объяснений не получило подтверждения. Более того, хищники, такие как косатки, используют это поведение в своих интересах: переворачивают акул и обездвиживают их. Половых различий в реакции тоже не нашли — гипотеза о спаривании не сработала. Сенсорную теорию проверить не удалось.
То, что раньше считали адаптацией, теперь выглядит как эволюционный «артефакт». Замереть — не значит спастись. Скорее всего, это остаток поведенческого шаблона, который уже не нужен, но сохраняется, потому что не мешает.