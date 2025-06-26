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Ученые раскрыли тайну странного поведения у акул

  • 26.06.2025, 12:06
Ученые раскрыли тайну странного поведения у акул

Команда рассматривала три гипотезы.

Исследователи из Университета Джеймса Кука проанализировали загадочное поведение акул, скатов и химер. Эти животные могут впадать в состояние тонической неподвижности — полного замирания, если перевернуть их спиной вниз. Такое состояние напоминает транс: мышцы расслабляются, движения прекращаются, пишет «Хайтек».

Ученые проверили 13 видов. Семь из них демонстрировали это поведение, остальные — нет. Биологи сопоставили данные с эволюционной историей группы и выяснили: тоническая неподвижность — наследственная черта, которой древние представители уже обладали. С течением времени многие виды утратили ее.

Почему акулы «замирают»?

Команда рассматривала три гипотезы:

защита от хищников — замирание должно отпугивать нападающих;

репродуктивная функция — самцы удерживают самок в неподвижности во время спаривания;

сенсорная перегрузка — организм как будто «выключается» при сильной стимуляции.

Ни одно из объяснений не получило подтверждения. Более того, хищники, такие как косатки, используют это поведение в своих интересах: переворачивают акул и обездвиживают их. Половых различий в реакции тоже не нашли — гипотеза о спаривании не сработала. Сенсорную теорию проверить не удалось.

То, что раньше считали адаптацией, теперь выглядит как эволюционный «артефакт». Замереть — не значит спастись. Скорее всего, это остаток поведенческого шаблона, который уже не нужен, но сохраняется, потому что не мешает.

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