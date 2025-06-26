«Похоже на ковидный шок» 26.06.2025, 12:06

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Неплатежи в российской экономике растут все быстрее.

Близкий к российским властям аналитический центр ЦМАКП оценил масштабы проблемы взаимных неплатежей предприятий. Ускорение роста просроченной кредиторской задолженности предприятий наметилось середины 2024 г., говорится в аналитической записке, сообщает The Moscow Times.

Сравнивая происходящее с другими эпизодами роста неплатежей предприятий из недавней истории, эксперты ЦМАКП отмечают, что по своему временному «профилю» оно наиболее похоже на «ковидный» шок 2020 г.: на шестой месяц шока просроченная задолженности выросла на 11,6% по экономике в целом (в 2020 г. – на 9%), а в обрабатывающей промышленности – на 38,8% (в 2020 г. – на 25,5%).

Растет не только «просрочка» по взаимным расчетам предприятий, но и зависимость формирования их оборотного капитала от возможности наращивать кредиторскую задолженность перед поставщиками, бюджетом и другими контрагентами, отмечается в записке. Это неустойчивый механизм формирования оборотных средств, подчеркивают авторы.

Похожую картину дает мониторинг предприятий, регулярно проводимый Центробанком. Последние опросы более 10 тыс. компаний показывают, что недостаток средств для финансирования оборотного капитала вошел в тройку главных проблем бизнеса. В июне на него жаловалось примерно каждое шестое предприятие.

В 2023-2024 гг. за счет увеличения кредиторской задолженности финансировалось 55% прироста оборотных средств промышленных предприятий (без нефтепереработки), то в последние полгода – уже 82%, подсчитали эксперты ЦМАКП. Если добавить к ним сельское хозяйство, строительство и транспорт, также получает скачок, хоть и не такой сильный: с 62% до 72%. Авторы записки связывают это с высокими процентными ставками. По их оценке, острее всего ситуация с неплатежами в добыче угля, нефти и газа, металлургии и производстве металлических изделий, растениеводстве и животноводстве, ремонте и монтаже оборудования, нефтепереработке, энергетике, судо- и авиастроении, производстве автомобилей, бумаги, складском хозяйстве и строительстве инженерных конструкций.

Они предполагают, что ускоренный рост неплатежей по кредиторской задолженности связан со снижением обеспеченности производственного оборота деньгами по мере роста ставок (оно началось в середине 2023 г.). В 2024-2025 гг. реальные (с поправкой на инфляцию) остатки средств на рублевых расчетных счетах предприятий снизились по сравнению с предшествующими годами примерно на 10%. Производство при этом выросло.

По данным Росстата, на конец марта общая кредиторская задолженность российских предприятий составляла 120 трлн руб., из которых просрочено было 5,5 трлн руб., или 4,6%, в том числе 3,5 трлн руб. – поставщикам. Просроченная российских компаний составляла 7 трлн руб. По промышленности доля «просрочки» выше: 6,9% (6,3%, исключая нефтепереработку). Проблема может быть больше, чем показывают официальные данные, допускают эксперты ЦМАКП.

Официально доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредиторской задолженности компаний невелика и в целом пока далека от критических уровней, но на протяжении 2024-2025 г. она устойчиво растет, говорится в записке. «При этом есть подозрение, что доля просроченной кредиторской задолженности, отражаемая в отчетности, является заниженной по отношению к фактической – действительный ее уровень, скорее всего, кратно выше», – пишут авторы записки. На чем основано их подозрение, они не уточняют, замечая, что если масштаб искажений стабилен, то сама по себе динамика «официальной» просроченной задолженности может указывать направление изменений фактического объема «просрочки».

Она растет по достаточно широкому кругу отраслей – нельзя сказать, что ее прирост локализован по нескольким направлениям, подчеркивают эксперты ЦМАКП, но также нельзя сказать и что этот прирост затрагивает большинство отраслей: «Ухудшение ситуации с неплатежами является достаточно массовым, но все же не фронтальным». Этим «профиль» нынешней ситуации также похож на 2020 г. – с той лишь разницей, что тогда скачок неплатежей был вызван пандемией, а сейчас, скорее всего, резким ужесточением денежно-кредитной политики, отмечают они.

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