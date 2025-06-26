КНДР готовит новую партию солдат для России 1 26.06.2025, 12:14

Разведка назвала сроки развертывания.

Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины в июле или августе. Пхеньян продолжает поставлять оружие на Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи считает, что Россия может готовиться к масштабному наступлению в Украине в июле или августе, сообщил журналистам член парламента страны Ли Сон Гвон после закрытого брифинга.

«Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе», - сказал Ли, добавив, что в качестве оснований для своей оценки агентство ссылается на новую подготовку войск Северной Кореей и недавний визит в Пхеньян Сергея Шойгу, главы Совета безопасности России.

По информации NIS, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

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