Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ
- 26.06.2025, 12:26
Наступление РФ захлебнулось.
Нынешнее летнее наступление оккупантов с территории РФ захлебывается так же, как и прошлогодняя попытка наступления на Харьковщине. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня, а принятые ранее решения уже дают результат.
«Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения - стабилизирована. На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины», - говорится в сообщении.
Он отметил, что на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ «повторно сковали» около 50 тысяч личного состава армии РФ, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.
«Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении», - подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что на Северослобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области.
«Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений. Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования», - подчеркнул он.
По его словам, очевидными задачами являются возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация «kill-зон», построение антидронових коридоров для защиты воинов и обеспечения более надежной логистики войск.
Кроме того, Сырский поблагодарил за храбрость и профессионализм всех защитников Сумщины.