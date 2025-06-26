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NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи исчез, паника нарастает

  • 26.06.2025, 12:50
  • 5,982
NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи исчез, паника нарастает
Али Хаменеи

В стране активизировались внутренние фракции.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не появляется на публике уже более недели. В Тегеране царит тревожная атмосфера, пишет The New York Times.

В стране нарастает напряжение из-за загадочного отсутствия Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, которого уже более недели не видели на публике и не слышали в официальных обращениях. Это вызвало волну беспокойства среди общественности, политической элиты и даже государственных СМИ.

Во вторник ведущий иранского государственного телевидения публично обратился к представителю офиса Хаменеи с вопросом, который беспокоит всю страну: «Что с нашим лидером?» Ответ был туманным - лишь призыв к молитве и заверения в соблюдении мер безопасности.

Отсутствие Верховного лидера вызывает особую тревогу на фоне последних событий: массированных авиаударов США по иранским ядерным объектам, ответного удара по американской базе в Катаре и срочного соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного при посредничестве Катара и США.

По словам инсайдеров, Хаменеи якобы скрывается в бункере и избегает электронной связи из-за угрозы покушения. В то же время никакой официальной информации о его состоянии или участии в принятии ключевых решений не поступало.

На фоне неопределенности в политических кругах Ирана активизировались внутренние фракции. Президент Масуд Пезешкиан, известный своим умеренным курсом, выступил с призывом изменить стиль управления страной и возобновить диалог с Западом. Зато жесткая консервативная оппозиция во главе с Саидом Джалили резко раскритиковала его за «неожиданное» согласие на прекращение огня и готовность вернуться к ядерным переговорам.

Отсутствие Хаменеи, который имеет решающее слово в военных и государственных вопросах, создает вакуум власти. Аналитики предупреждают: если он не появится публично в ближайшие дни, особенно на религиозной процессии Ашура, это может свидетельствовать о более глубоком кризисе, чем сейчас признает официальный Тегеран.

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