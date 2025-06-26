Белорусы массово открывают ИП в Польше 2 26.06.2025, 12:48

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Наши соотечественники — на втором месте среди иностранцев.

С января по апрель 2025 года в качестве индивидуальных предпринимателей в Польше зарегистрировалось 13,7 тысяч иностранных граждан. Об этом пишет портал bezprawnik.pl, который изучил данные из CEIDG — центрального реестра информации об экономической деятельности в стране.

Безоговорочно доминируют украинцы — на них пришлось 10798, или около 80% всех ИП, открытых иностранцами за первые четыре месяца года. На втором месте по этой активности идут белорусы, которые создали 991 ИП. Далее следуют граждане Германии (255), России, Румынии, Италии, Великобритании (114), США (109) и Франции (74).

Польские эксперты отмечают, что ИП, созданные иностранцами, часто необходимы для заполнения пробелов на рынке труда. А также что без иностранцев нехватка кадров в некоторых отраслях страны ощущалась бы сильнее, чем сейчас.

Как пишет издание, иностранцы регистрируются индивидуальными предпринимателями в Польше в том числе затем, чтобы обойти барьеры, связанные с полной занятостью в стране. Открытие ИП позволяет, например, не сталкиваться языковыми проблемами и нежеланием польских работодателей признавать квалификацию иностранцев. ИП, открытые иностранцами, оказывают положительное влияние на польскую экономику за счёт создания рабочих мест, инвестиции, уплаты налогов и стимулирования спроса, подчёркивают экономисты.

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