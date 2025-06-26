У «теневого хозяина» Дагестана решили отобрать крупнейший НПЗ на Каспийском море 2 26.06.2025, 12:58

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Магомед-Султан Магомедов

Генпрокуратура РФ подала иск в суд Махачкалы.

Генпрокуратура РФ подала в суд Махачкалы иск об обращении в пользу государства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и ряда других объектов недвижимости к задержанному накануне государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву, пишет The Moscow Times.

Иск поступил в Советский райсуд Махачкалы еще 23 июня. Среди ответчиков, помимо Магомедова, указаны его сын Магомед, а также Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова (три последних, вероятно, — дочери госсекретаря, у них совпадает отчество — Магомедсултановна). Также в числе ответчиков названы ООО «Транс Тек» и ООО «МСБ Холдинг».

По словам Мамаевой, замгенпрокурора РФ потребовал конфисковать у Магомедова ОАО «Дагнефтепродукт», включая имущественный комплекс с земельными участками, рядом зданий строений и сооружений, в том числе трубопроводами, АЗС, резервуарами и другими объектами инфраструктуры. Подготовка дела (собеседование) назначена на 10 июля 2025 года, уточнил «Интерфакс».

Магомед-Султана Магомедова в Дагестане называют «теневым» руководителем республики, пишет RTVI со ссылкой на источники среди силовиков. По их словам, он имел влияние на принятие решений по всем кадровым и финансовым вопросам в Дагестане. Возможный арест Магомедова и последующая за этим кадровая чистка не только коснется его родственников, но может также перекроить всю властную структуру региона, считают собеседники.

Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах. Тогда предприятие находилось в собственности государства. В 2005-м компанию приватизировали, она перешла под контроль семьи чиновника, пишет RTVI. Он руководил объектом до 2010 года. В 2006 году ОАО «Дагнефтепродукт» было реорганизовано в «Каспетролсервис» (в пресс-службе судов Дагестана сообщили, что в 2021 году).

На сайте «Каспетролсервиса» указано, что компания является «важным звеном внешнеэкономической деятельности России» и «крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Каспийском побережье». Предприятие примыкает к Махачкалинскому международному порту. Через НПЗ «Каспетролсервиса» принимается и отправляются нефтепродукты из Казахстана, Туркмении и России. По данным источников RTVI, компанию, в частности, проверяют на причастность к хищению сырья из транспортной системы «Транснефти».

«Каспетролсервисом» владеет упомянутый в иске Генпрокуратуры «МСБ Холдинг». 52% долей в нем принадлежит сыну Магомедова — Магомеду, которого окружение госсекретаря называет «принцем». Еще по 16% компании находятся во владении Магомедовой, Алпанаевой и Исмаиловой.

69-летний Магомедов стал госсекретарем Дагестана в 2021 году, до этого он был депутатом и главой народного собрания региона в составе «Единой России». Магомедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», а также медалью «За трудовую доблесть». Он также является основателем футбольного клуба «Анжи».

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