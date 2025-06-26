В Сербии задержали группу людей по обвинению в подготовке переворота 26.06.2025, 13:27

иллюстративное фото Reuters

Среди них — агент влияния российской ФСБ.

В Сербии задержали шестерых человек по обвинению в подготовке госпереворота. По версии следствия, задержанные планировали нападения на чиновников и полицейских, захват государственных зданий, радио, телевидения и редакций медиа. Об этом сообщается на сайте МВД.

Полиция не называет имен задержанных. Названы только инициалы. По данным СМИ, это бывший председатель Военного профсоюза Сербии Новица Антич, политик Иван Матович, капитан в отставке Бранко Момчилович, бывший прапорщик Видан Коляич и бывший полицейский Срджан Гайович. Имя еще одного, представленного как В. К., неизвестно.

Сербские медиа подготовили совместное расследование, из которого следует, что задержанные планировали спровоцировать толпу протестующих студентов, которые должны были стать основной силой переворота, а также обсуждали необходимость паритета между протестующими разных взглядов.

Арест Антича подтвердил Балканской службе Радио Свобода его адвокат. В 2023 году неназванная западная разведка обвиняла Новицу Антича в работе на ФСБ, писало Politico. Сообщалось, что предполагаемый российский агент влияния встречался с европейскими чиновниками и депутатами, в частности, с немецкой депутаткой Виолой фон Крамон-Таубадель, итальянской депутаткой Алессандрой Моретти и словацким депутатом Владимиром Бильчиком. Все они были избраны от разных партий – зелёных, социалистов и консерваторов.

Кроме того, по данным издания, Антич встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, представляющих военнослужащих и чиновников ЕС. Разведка сочла маловероятным, что эти люди знали о работе Антича на ФСБ.

Согласно документам разведки, Антича завербовал главный редактор издания «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин. На сайте издания написано, что редакция активно сотрудничает с Минобороны, МВД, Нацгвардией России, а сам Калинин получил почетную грамоту от президента России Владимира Путина, отмечает «Настоящее Время».

«Ветеранские вести» довольно много писали об Античе и публиковали открытое обращение в поддержку сербского ветерана, когда того задержали в 2024 году. Всего архив издания содержит 43 статьи от 2017-го до 2025 года, где упоминается Антич.

Информацию о связях других задержанных с Россией найти не удалось. Матович – региональный правоконсервативный проевропейский политик, остальные – ветераны балканских войн.

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