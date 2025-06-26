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Эрдоган заинтриговал словами Трампа о возможной встрече с Путиным в Турции

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  • 26.06.2025, 13:33
Эрдоган заинтриговал словами Трампа о возможной встрече с Путиным в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара намерена организовать переговоры.

Турция намерена организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. К ней может присоединиться Дональд Трамп.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

На обратном рейсе с саммита НАТО он рассказал о встрече с Трампом. Эрдоган сообщил президенту США, что Анкара намерена организовать встречу лидеров России и Украины в Турции для проведения мирных переговоров.

«Он (Трамп) сказал: «Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду, - сказал Эрдоган. - Мы установим необходимые контакты и, если Бог даст, осуществим эту встречу как можно скорее».

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать интенсивные усилия для окончания войны в Украине справедливым и устойчивым миром.

«Я считаю, что открылось окно возможностей для прекращения огня и постоянного мира. Его нельзя упускать. Мы стремимся заложить основу процесса прочного мира, поддерживая дополнительные конкретные шаги между сторонами. Я надеюсь, что война закончится как можно скорее при поддержке союзников. Как я всегда говорю, в справедливом мире не будет проигравших», - сказал он.

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