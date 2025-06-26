Королева НАТО Илона Громлюк, «ВВС Украина»

26.06.2025, 13:48

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Фото: Getty Images

Кто та загадочная женщина в желтом, которая поразила всех на саммите?

«Леди в желтом», «королева НАТО» - так уже успели прозвать в соцсетях яркую женщину, которая в костюме канареечного оттенка эффектно выделяется среди лидеров стран-членов оборонного альянса в Гааге.

Это Максима, королева Нидерландов. И в этом году, когда участники НАТО приехали на саммит в Гааге, она является хозяйкой этого мероприятия.

Вместе с мужем, королем Виллемом-Александром, она приветствует гостей, прибывших на мероприятие.

Среди них и Дональд Трамп. Еще несколько часов назад президент США не сдерживал ругательства, описывая сорванное перемирие между Израилем и Ираном, а во время знакомства с королевой Максимой выглядит вдохновенным, улыбчивым, очевидно восхищенным ее шармом.

Нидерландцы совсем не удивлены: их королева, которую в стране сначала восприняли холодно, вот уже 12 лет не перестает приятно их удивлять. Ее любят за живость, подлинность, умение смягчать углы.

И в том числе за ее модные наряды.

Максима: из Нью-Йорка — на трон

Мать троих детей, известная своим чувством стиля, является бывшим инвестиционным банкиром из Нью-Йорка.

Успешная банкирка аргентинского происхождения познакомилась со своим будущим мужем, тогда наследным принцем Виллемом-Александром, на вечеринке в Испании в 1999 году.

Они быстро влюбились, но когда пресса об этом узнала — начался скандал.

Отец Максимы, Хорхе Соррегета, был министром сельского хозяйства при военной диктатуре Аргентины во время печально известной «грязной войны». Тогда там репрессировали тысячи людей.

И хотя Максима в то время была ребенком, эта связь вызвала много споров в Нидерландах.

Некоторое время даже шла кампания за арест Соррегеты и его судебное преследование за преступления против человечности, если он приедет в Нидерланды.

Но конец спорам положила бывшая королева Беатрикс, мать принца. Она знала, каково это, потому что ее помолвка с бывшим членом Гитлерюгенда в 1965 году тоже воспринималась неоднозначно.

Королева благословила брак старшего сына, описав Максиму как «умную и современную женщину».

Но отца Максимы на свадьбе все же не было, ему не разрешили приехать к дочери.

Не входил он и в список гостей инаугурации, которую провели в 2013 году. Хорхе Соррегета смотрел, как его дочь становится королевой, по телевизору.

Но затем парламент разрешил Соррегете и его жене посетить крестины их трех внучек.

«Мы любим ее, в ней есть страсть»

Простые нидерландцы полюбили Максиму сразу после свадьбы.

Они были поражены тем, что как только она переехала, то начала изучать голландский и достигла в этом успехов.

«Она пришла и одержала победу», - говорит голландский историк Хэнк те Вельде о ее появлении в общественной жизни Нидерландов.

По словам Хана ван Бри, историка, специализирующегося на голландской королевской семье, латиноамериканские корни Максимы добавляют ей привлекательности.

«Она экзотична, у нее есть страсть, блеск и яркость, и она не пытается быть отстраненной, как Беатрикс», – сказал он корреспонденту BBC Анне Холиган в 2013 году.

«Мы любим ее за это, люди могут почувствовать ее подлинность»

Помимо привлечения к различным делам внутри Нидерландов, Максима также является специальным адвокатом генсека ООН по вопросам инклюзивного финансирования развития.

Она также участвует во внутренних дебатах по спорным темам иммиграции и интеграции, что в прошлом приводило к ее конфликтам с влиятельным правым крылом страны.

Максима также известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества. Одно из ее первых выступлений в качестве королевы произошло на двухдневном международном саммите по правам геев в Гааге.

Обозреватели отмечают, что Максима благоприятно повлияла на поведение своего мужа на публике.

С детства Виллем-Александр имел сложные отношения с прессой.

«Он не говорил СМИ «идти к черту», как сообщалось, когда ему было 11 лет, но это было что-то близкое к этому», — рассказывал Ван Бри.

Он всегда был застенчивым на публике, скованным, говорят обозреватели, но с максимой он выглядит более расслабленным.

Сегодня голландцы любят свою королеву, а обозреватели иногда называют ее «самой интересной королевской семьей».

Королева моды

Помимо ее достижений дома и в семейной жизни, публика с первого дня обсуждает ее наряды.

Королева Максима известна в Нидерландах и за ее пределами ярким стилем и умением сочетать элегантные платья и смелые, однотонные цвета. От канареечно-желтого брючного костюма-туники во время государственного визита в Бруней до каскадного платья цвета шампань на открытии парламента в 2011 году.

В прессе можно найти даже эксплейнеры о том, «как одеваться как королева Максима».

Эта женщина знает, как использовать силу первого впечатления. Ее экстравагантное свадебное платье цвета слоновой кости из шелка микадо было от Валентино.

А ее более поздние наряды на различных важных событиях не раз приковывали внимание прессы, снова и снова попадая в заголовки.

Замечали ее в том числе в украинском наряде, вот как во время визита на Кубу в 2023 году, где Максима была одета в вышитое платье от украинского бренда Foberini.

На саммите НАТО, где Максима выделялась своим желтым костюмом канареечного оттенка, обычно одеваются в более сдержанные цвета.

Хотя как такового дресс-кода нет — на фотографиях с прошлых саммитов можно увидеть лидерок стран и в серебристом, и в ослепительно-белом, и в костюмах цвета фуксии.

С появлением в политике Урсулы фон дер Ляйен, которая любит белые или розовые пиджаки, на фотографиях лидеров стран однозначно стало больше цветов.

Да и мужчины-политики, как видно на фото, предпочитают разные цвета галстуков на официальных фотографиях.

Но это, похоже, первый раз, когда королевская особа, представительница принимающей страны саммита, так успешно смогла перебрать на себя внимание, приковав к себе взгляды не только соцсетей, но и мировых лидеров.

Илона Громлюк, «ВВС Украина»

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