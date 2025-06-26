закрыть
26 июня 2025, четверг, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер режиссер самого кассового белорусского фильма

  • 26.06.2025, 13:53
  • 1,090
Умер режиссер самого кассового белорусского фильма
Валерий Рыбарев

Валерию Рыбареву было 86 лет.

В возрасте 86 лет умер режиссер Валерий Рыбарев, поставивший самый кассовый белорусский фильм. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского союза кинематографистов.

В сообщении говорится, что советский и белорусский режиссер, сценарист, автор игровых и документальных фильмов, заслуженный деятель искусств БССР Рыбарев умер 25 июня.

«О времени и месте прощания будет известно позднее», - отметили в пресс-службе.

Валерий Рыбарев родился в Саратове 26 июня 1939 года. В 1976 году он окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Он снял следующие фильмы: «Живой срез», «Чужая вотчина», «Свидетель», «Тонежские бабы», «Прикованный».

Самой известной работой Рыбарева стала вышедшая на экраны в 1988 году на «Беларусьфильме» драма «Меня зовут Арлекино» по мотивам пьесы Юрий Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». Лента о жизни советской молодежи конца 1980-х, вопросах социального неравенства на закате СССР и потерянного поколения стала самым кассовым белорусским фильмом в истории белорусского кино. Только за первые 15 месяцев его посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 41,9 млн. человек!

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко