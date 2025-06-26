Умер режиссер самого кассового белорусского фильма 26.06.2025, 13:53

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Валерий Рыбарев

Валерию Рыбареву было 86 лет.

В возрасте 86 лет умер режиссер Валерий Рыбарев, поставивший самый кассовый белорусский фильм. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского союза кинематографистов.

В сообщении говорится, что советский и белорусский режиссер, сценарист, автор игровых и документальных фильмов, заслуженный деятель искусств БССР Рыбарев умер 25 июня.

«О времени и месте прощания будет известно позднее», - отметили в пресс-службе.

Валерий Рыбарев родился в Саратове 26 июня 1939 года. В 1976 году он окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Он снял следующие фильмы: «Живой срез», «Чужая вотчина», «Свидетель», «Тонежские бабы», «Прикованный».

Самой известной работой Рыбарева стала вышедшая на экраны в 1988 году на «Беларусьфильме» драма «Меня зовут Арлекино» по мотивам пьесы Юрий Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». Лента о жизни советской молодежи конца 1980-х, вопросах социального неравенства на закате СССР и потерянного поколения стала самым кассовым белорусским фильмом в истории белорусского кино. Только за первые 15 месяцев его посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 41,9 млн. человек!

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