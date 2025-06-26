США направили в Средиземное море мощнейшую авианосную группу 1 26.06.2025, 14:31

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Зачем стягиваются силы?

12-я авианосная ударная группа ВМС США во главе с новейшим авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) вышла из Норфолка для масштабного развертывания в зоне ответственности Европейского командования США (EUCOM).

Развертывание авианосной группировки служит сразу нескольким целям: проекция силы, демонстрация готовности США к многодоменным операциям и укрепление обороны союзников по НАТО. Об этом 25 сообщило издание Army Recognition.

В состав группы входят:

авианосец Gerald R. Ford, оснащенный электромагнитной катапультой EMALS, усовершенствованным тормозным устройством AAG и передовыми радиолокационными системами;

авиагруппа CVW-8, включающая истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного дозора E-2D Hawkeye и вертолеты MH-60R/S;

эсминцы класса «Арли Берк» — USS Winston S.

Churchill, Mitscher, Mahan, Bainbridge и Forrest Sherman;

2-я эскадрилья эсминцев (DESRON 2).

Такая структура позволяет группе выполнять задачи по противовоздушной и противоракетной обороне, контролю над морем, нанесению ударов и ведению радиоэлектронной борьбы.

Стратегическое значение развертывания

Размещение авианосца USS Gerald R. Ford в зоне EUCOM имеет важное значение на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией, нестабильности на южном фланге НАТО и активной гибридной деятельности противников.

Обозреватели подчеркивают, что в условиях, когда две другие авианосные группы США уже размещены на Ближнем Востоке, появление Ford в Средиземноморье усиливает потенциал США в случае эскалации с участием Ирана или других угроз в регионе.

Также группа способна эффективно противостоять угрозам в «серой зоне» — включая информационные атаки, действия беспилотных систем и преследование гражданских судов.

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