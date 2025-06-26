Премьер Латвии опровергла слухи о возможном снятии санкций с режима Лукашенко 2 26.06.2025, 14:29

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В подобном духе высказалась и Литва.

После появления в социальных сетях сообщений о том, что Соединенные Штаты якобы пообещали Беларуси вновь получить доступ к портам в Литве и Латвии, премьер-министр Латвии Эвика Силиня решительно заявила, что решения по работе латвийских портов принимает исключительно правительство, сообщает TVP.

«Могу ясно сказать: решения по портам принимает правительство Латвии», — сказала Силиня в среду в интервью СМИ.

Без изменений по санкциям

Премьер Латвии заверила, что никаких изменений по санкциям, наложенным на Беларусь, не произошло. Она также подчеркнула, что сохранение санкций остается одним из ключевых приоритетов латвийского правительства, в том числе ограничений в отношении так называемого «теневого флота» России.

«Мы не можем позволить России финансировать свою военную машину, которую поддерживает также Беларусь», — отметила премьер.

Литва также опровергает слухи

В подобном духе высказался и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который решительно опроверг информацию о том, что ведутся какие-либо переговоры о смягчении санкций в отношении Беларуси.

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