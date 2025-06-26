Белорусские хоккеисты могут пополнить клубы НХЛ 26.06.2025, 14:38

Начался драфт.

27-28 июня на концертной и театральной площадке Peacock Theatre в Лос-Анджелесе пройдет 63-я в истории церемония драфта Национальной хоккейной лиги. Она будет состоять из семи раундов, по итогам которых 32 клуба выберут 224 хоккеиста. Право первого выбора на сей раз получил «Нью-Йорк Айлендерс».

Клубы сильнейшей лиги мира регулярно драфтуют и игроков из Беларуси.

И сейчас среди претендентов есть несколько хоккеистов из Беларуси. Прежде всего это 20-летний нападающий минского «Динамо» Егор Бориков, набравший 25 (12+13) очков в минувшей «регулярке» КХЛ и ставший лучшим снайпером «зубров» в Кубке Гагарина с семью шайбами. В рейтинге MCKEEN'S HOCKEY Бориков занимает 93-е место, а в списке Центрального скаутского бюро – 66-ю позицию среди хоккеистов, выступающих в Европе.

Также шансы быть задрафтованными есть у таких белорусских хоккеистов, как выступающий за «Де-Мойн Бакканирс» в USHL 18-летний форвард Ярослав Брызгалов, его ровесник и коллега по амплуа Никита Павлов из бобруйского «Динамо-Шинника», 19-летний голкипер того же «Динамо-Шинника» Евгений Прохоров, а также еще один вратарь Арсений Радьков, выступающий за «Тюменский легион» в МХЛ.

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