FT: Удар США по Ирану может заставить Китай пересмотреть атаку на Тайвань 26.06.2025, 14:55

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Пекин теперь гораздо более трезво оценивает ситуацию.

Дональд Трамп до сих пор позиционировал себя как изоляциониста, который не намерен втягивать США в зарубежные военные конфликты. Это вполне устраивало руководство Китая, которое рассчитывало, что он будет сдержанно реагировать на экспансионистскую политику Пекина, в том числе в отношении Тайваня. Но подключение США к бомбардировкам Ирана должно изменить такой взгляд.

Американские удары по ядерным объектам Ирана заставят советников председателя КНР Си Цзиньпина по внешней политике пересмотреть оценки того, как Трамп может действовать в вопросах, которые Пекин считает жизненно важными для своих национальных интересов, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов, а также чиновников в США и на Тайване.

«Они думали, что Трамп 2.0 будет больше готов к заключению сделок, возможно, более прагматичным, а значит, более стабильным, – говорит Андреа Гизелли, эксперт по ближневосточной политике Китая из Университет Эксетера. – На деле все оказывается совсем не так».

В администрации президента Тайваня Лая Циндэ сейчас анализируют стратегические последствия действий США против Ирана, рассказал FT знающий об этом человек. По его словам, первая реакция Тайбэя заключалась в том, что Трамп «разрушил впечатление», будто в Вашингтоне бал правят изоляционисты: «Это, вероятно, должно помочь в сдерживании Китая. Но нужно время, чтобы понаблюдать за тем, как конкретно Китай скорректирует свою политику».

Трамп неоднократно заявлял, что во время его правления в мире не было начато ни одной войны, и настаивал, что США не должны участвовать в «чужих» военных конфликтах. Однако война между Израилем и Ираном, продлившаяся 12 дней от первых ударов до объявления о прекращении огня, заставила его присоединиться к одной из сторон и отдать приказ о нанесении ракетных и бомбовых ударов по объектам другой. При этом для разрушения подземных помещений, где реализуется ядерная программа Ирана (которую тот называет мирной, а Израиль – направленной на его уничтожение), были впервые использованы противобункерные бомбы.

Против участия США в этом конфликте громко высказывались некоторые сторонники Трампа и движения Make America Great Again (MAGA) из числа изоляционистов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, одна из самых горячих сторонниц Трампа, написала:

«Любой, кто, пуская слюни, хочет, чтобы США полностью включились в войну между Израилем и Ираном, — это не [последователь] «Америка прежде всего»/MAGA. Мы устали от иностранных войн».

Телеведущий Такер Карлсон провел жесткое интервью с сенатором-республиканцем Тедом Крузом, спросив, в частности, сколько людей живет в Иране. После ответа «не знаю» Карлсон обрушился на сенатора: «Вы не знаете численность населения страны, режим которой хотите свергнуть?». Карлсон также публично призвал Трампа отказаться от эскалации на Ближнем Востоке, предупредив, что это может привести к «концу» его президентства, и назвав Трампа единственным человеком, «который может установить мир» между воюющими сторонами.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!», — ответил на это Трамп.

Пекин теперь должен переосмыслить вероятность того, будет ли Трамп придерживаться более изоляционистского подхода или же пойдет на военное вмешательство, если Китай применит силу для установления контроля над Тайванем, пишет FT. Как сказал газете американский чиновник, приказ Трампа об авиаударах по Ирану идет вразрез с представлениями Пекина о том, что угрозы президента «нельзя воспринимать всерьез»: «Теперь мнение о том, что он дрогнет в кризисной ситуации, опровергнуто; это в определенной степени усилило фактор сдерживания в отношении Китая».

Решение Трампа поставило «под очень большой вопрос» мнение Пекина о том, что президент будет следовать сдержанной внешней политике и не вмешиваться в кризисы, связанные с Тайванем или территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море, считает Юнь Сунь, старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона. Пекину также придется пересмотреть свое мнение о том, могут ли его провокационные действия, включая пролеты боевых самолетов и проходы военных кораблей у самых границ Тайваня, спровоцировать ответные меры со стороны Трампа, говорит она:

«После войны с Ираном китайцы будут гораздо более трезво оценивать ситуацию».

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