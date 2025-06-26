ПАСЕ: Лукашенко несет ответственность за депортацию украинских детей в Беларусь
- 26.06.2025, 15:09
Это военное преступление.
Александр Лукашенко несет ответственность за депортацию украинских детей в Беларусь. Соответствующую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы, сообщает «Польское радио».
Авторы принятого документа под названием «Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии РФ против Украины» подчеркивают, что депортация украинских детей в Беларусь с оккупированных российской армией территорий Украины осуществлялась по прямому указанию Александра Лукашенко.
После нападения России на Украину в 2022 году в Беларусь было вывезено не менее трех с половиной тысяч украинских детей. Депортация сопровождается идеологической обработкой и русификацией украинских детей.
Сообщается, что депортированным прививают пророссийские и антиукраинские тезисы, которые отрицают государственность Украины. Детей отправляют в военизированные и молодежные структуры, созданные белорусским режимом. Ранее Украина ввела санкции против генсека Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, которого обвиняют в участии в депортации украинских детей и поддержке российской агрессии.